Storia dell'E3: la fiera di Los Angeles dal 2011 al 2016

Sebbene Nintendo abbia giù concluso in fretta e furia l'esperienza di Wii U, all'E3 2011 si può dire che incominciò l'attuale generazione hardware/software. La presentazione del successore di Wii, di Playstation Vita ed il primo trailer di Watchdogs all'E3 2012 fissano l'inizio della contemporanea console war. In questa quarta e ultima puntata della Storia dell'E3 scartabelliamo nelle ultime edizioni della fiera di Los Angeles, dove ancora una volta le conferenze e le prove con mano hanno contribuito a definire l'attuale situazione in termini di vendite, con Playstation 4 protagonista assoluta, Xbox One inseguitrice a distanza e Nintendo tra tonfo e redenzione.

Questo weekend (si inizia Domenica 10 Giugno) si aprirà l'E3 2017: nell'attesa perché non ripassare gli antefatti?

E3 2011: "Vita means life"

Il momento migliore per un politico in cui convocare nuove elezioni è nel momento di massima popolarità. Quando nei sondaggi l'apprezzamento vola, allora è il momento di raccogliere gli elettori e chiedere una conferma, magari accompagnata da un aumento dei seggi in parlamento.

Così deve aver pensato Nintendo: anticipare la fase calante di Wii per chiamare a raccolta i nuovi-videogiocatori ed offrire loro un salto generazionale attraverso Wii U, in corrispondenza anche con la diffusione planetaria dei televisori Full-HD. Anzitutto la nuova console doveva essere retro-compatibile con tutti i giochi e le periferiche di Wii, poi doveva avere tutti quei giochi terze parti che Wii non aveva potuto avere per via dell'hardware inferiore. Ed ecco infatti che New Super Mario Bros U poteva essere giocato sia con il Wiimote sia con il nuovo controller, che presentava uno schermo tattile al centro; sempre lo stesso controller di Wii U possedeva tutti i dorsali e gli analogici di Playstation 3 e Xbox 360, così da essere compatibile con Metro: Last Light, Aliens: Colonial Marines e Ninja Gaiden 3. In conclusione grazie allo schermo presente sul controller era possibile spegnere la TV e continuare a giocare guardando lo schermo tattile. Il trailer di presentazione, infatti, annunciava: "Switch from TV to the new controller". Suona familiare?

Al tempo stesso Nintendo 3DS entrava nel periodo post-lancio ed i videogiochi sviluppati su di esso cominciavano ad essere più consistenti e non più remake o conversioni. In dirittura d'arrivo nei mesi a venire c'erano, infatti, Luigi's Mansion 2, Mario Kart 7, Resident Evil: Revelations e Kirby's Return to DreamLand.

Se Nintendo si esponeva anzitempo, Microsoft e Sony non fecero alcuna menzione dei successori di Xbox 360 e Playstation 3. Anzi c'è da dire che purtroppo per entrambe le compagnie la conferenza pre-E3 del 2011 fu assolutamente sottotono. La seconda infornata di titoli per Kinect e Move fu di gran lunga al di sotto delle aspettative: anziché proporre esperienze innovative ed assolutamente impensabili con i tradizionali controller, le due compagnie si affidarono alle licenze come Sesame Street su Kinect oppure proposero esperienze scialbe e mosce come Medieval Moves: Deadmund's Quest, una brutta copia di Medievil e dei primi Elder's Scrolls da giocare impugnando il Move.

Nemmeno le produzioni "tradizionali" brillarono quell'anno: non fraintendetemi alla prova dei fatti furono quasi tutti bei videogiochi, ormai a pieno agio sulle rispettive piattaforme e capaci di spingere gli hardware ai massimi livelli, ma erano tutti il terzo o addirittura quarto episodio di franchise già affermati e rodati: Halo 4 (anticipato dal remake Halo Anniversary), Uncharted 3, Gears of War 3, Resistance 3, Forza Motorsport 4, Killzone 3, Mass Effect 3 e Modern Warfare 3. In assenza di sorprese epocali, era lecito aspettarsi almeno un accenno su cosa significasse il futuro delle console per Microsoft e Sony, dal momento che Nintendo aveva svelato tutte o quasi le proprie carte. Questo auspicio non si verificò...

All'E3 2011 Sony presentò anche Playstation Vita, il successore di PSP. La casa nipponica ridimensionò il progetto non presentandolo più come il "Walkman del 21esimo secolo", puntando di contro su ciò che rese Nintendo DS un prodotto di successo: i giochi. Sfoderando una qualità grafica in HD, un hardware dalla potenza pari a Playstation 3, un touch screen finalmente capacitivo (Nintendo anche con Wii U si ostinò ad usare un touch screen resistivo ed un vetusto pennino) e soprattutto una line up veramente impressionante composta da tutti i maggiori franchise dell'universo Playstation, vecchi e nuovi.

La line up di lancio a Novembre 2011 prevedeva: Uncharted Golden Abyss, LittleBigPlanet Vita, ModNation Racers: Road Trip, Super Stardust Delta più l'inedito Gravity Rush. Peccato solo che dopo il primo anno di vita (ehr...), Sony tagliò la spina al software, riducendo l'ottimo portatile ad un ricettacolo di indie (gli stessi su PS3 e PS4) e follie giapponesi.

E3 2012: quella disperata voglia di next gen

Un altro E3 passa e Playstation 3 ed Xbox 360 restano ancora le console di punta. Mentre Nintendo svela anche gli ultimi tasselli di Wii U in vista del lancio ad Ottobre, Sony e Microsoft nicchiano sulle proprie console attuali, anche se appare quanto mai evidente che le migliorie a texture e mole poligonale vanno a scapito del frame rate e delle dimensioni dei livelli. In questo scenario è il PC a guadagnarci, dal momento che tutti i multipiattaforma danno il massimo proprio su una macchina che riesce a proporre la visione originale degli sviluppatori senza compromessi di sorta.

Tomb Raider, Halo 4 e l'interessantissimo Forza Horizons sono i protagonisti della conferenza Microsoft. Oltre ad essi la casa di Redmond propone Smartglass, un'app per dispositivi mobile che offre un secondo schermo ed informazioni integrative sia per i videogiochi sia per l'entertainment (sport e serie TV). Nintendo poteva replicare sul controller di Wii U questa felice intuizione con il minimo sforzo, ma non fece nulla in tal senso...

Sony stupì il mondo con una favolosa demo di gameplay di The Last of Us annunciato appena qualche mese prima, ma affascinò anche con God of War Ascension e la sua modalità multiplayer per la prima volta nella serie. Trascurabile lo Smash Bros in chiave Sony, PlayStation All Stars Battle Royale, deludente alla prova dei fatti, sebbene alcune voci vogliono un seguito pronto ad essere annunciato al prossimo E3 per Playstation 4.

Se da un lato i giocatori plaudono il fatto che Sony voglia ancora supportare Playstation 3 con nuove ed eccitanti IP (il vino buono al termine delle nozze di Canaan...), dall'altro lo scenario per Move (con il solo annuncio di Book of Spells su licenza Harry Potter) e Playstation Vita (Assassin's Creed Liberation e Call of Duty i titoli di maggior interesse)sono quanto mai desolanti.

Nintendo dedica l'intera conferenza al Wii U, lasciando che uno speciale in streaming dettagli i giorni a venire (saranno annunciati New Super Mario Bros. 2 and Paper Mario: Sticker Star). La console viene sviscerata in tutti i suoi componenti, mentre uno dopo l'altro si alternano i videogiochi di lancio: Nintendoland con le sue attrazioni sotto forma di minigiochi (bella l'idea, ma l'appeal è nettamente inferiore al fu Wii Sports), New Super Mario Bros U e la possibilità di commentare le performance dei giocatori in quello che diventerà il futuro Miiverse, l'immancabile Wii Fit U e dulcis in fundo Pikmin 3. Un fatto evidente: Wii U incuriosisce e Nintendo sembra muoversi bene, però non sono (volutamente) rimarcate le nette differenze rispetto a Wii per la volontà di comunicare la nuova console come la sua naturale prosecuzione. Col senno di poi Nintendo si scavò la fossa quando fece confusione nello spiegare che Wii U avesse molte feature che Wii non possedeva, tali da giustificare l'acquisto della nuova console.

Di fronte ai passi falsi delle tre grandi fu Ubisoft a rubare la scena. Il publisher francese teneva una propria conferenza dall'E3 2007, ma prima di allora non era mai riuscito a renderla memorabile: i suoi titoli di punta venivano promossi anche alle conferenze di Sony e Microsoft dove il pubblico (soprattutto online) era maggiore, lasciando che la conferenza Ubisoft parlasse di dettagli secondari. All'E3 2012 la casa di Rayman seppe calamitare l'attenzione mostrano prima di tutti il trailer di un gioco next gen in via di sviluppo.

Parliamo naturalmente di una lunga sequenza in-game di Watchdogs, capace di creare lo stesso clamore che ebbe il trailer in CG di Assassin's Creed all'E3 2005. Ad una generazione di distanza gli studi interni a Ubisoft erano ancora in grado di stupire e soprattutto anticipare la nuova generazione hardware prima di qualunque altro publisher!

E3 2013: for the player or against the player?

10 Giugno 2013: la next gen è ufficialmente tra noi! Sia Sony che Microsoft annunciarono Playstation 4 e Xbox One diverse settimane prima (ricordate il mantra "TV! Sports! Call of Duty"?), lasciando la presentazione dei primi software alla fiera di Los Angeles. Dopo troppe edizioni stantie, finalmente la presentazione a distanza di poche ore delle rispettive line up lasciò tutti soddisfatti. I campioni di Microsoft furono Halo 5 Guardians, Sunset Overdrive, Ryse Sons of Rome, Titanfall, Killer Instinct, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (impressionante il trailer in apertura di conferenza), Project Spark, Dead Rising 3 e Below. I passi falsi di Microsoft furono il prezzo (499 $ per via di Kinect, quando Sony qualche ora più tardi proporrà Playstation 4 a 399 $), l'obbligo dell'always-online (che cadrà alla fine dell'Estate) con il trade off tra Cloud per salvataggi, maggior potenza computazionale e gioco online sempre attivo, e DRM, sessione di gioco finita per cali di connessione ed impossibilitò di disconnettersi per farsi gli "affaracci propri".

A Febbraio Sony aveva presentato il controller e alcuni giochi in via di sviluppo, mentre all'E3 rivelò il design definitivo della console ed una manciata di titoli in via di sviluppo.

Quest'ultimi rispondono al nome di: Kingdom Hearts 3, Final Fantasy XV (l'ex Versus XIII), inFAMOUS: Second Son, Killzone: Shadow Fall e The Order: 1886. Meno nomi e meno altisonanti rispetto a Microsoft, eppure Sony seppe tener testa nel duello delle conferenze punzecchiando la rivale su tutti i suoi punti deboli: prezzo (100 $ in meno), Playstation Camera quale accessorio opzionale, online a pagamento tramite sottoscrizione a Plus ma comunque non obbligatorio per giocare anche al single player, possibilità di inserire dischi di giochi usati, supporto agli sviluppatori indie (assai regolamentato in casa Microsoft).

La casa di Redmond nei mesi successivi ritornò su tutte le proprie posizioni, eliminò l'online obbligatorio, avviò un programma di supporto agli indie, eliminò Kinect (totalmente tra l'altro, non solo dal bundle con la console) e permise l'inserimento di dischi di gioco usati. Tuttavia l'ottima figura che Sony fece all'E3 2013 pose quest'ultima in vantaggio in termini di vendite quando a Novembre entrambe le console furono sugli scaffali dei negozi di quasi tutte le nazioni del mondo.

E Nintendo? Per certi versi restò a guardare, ancora una volta la sfida testa a testa tra Xbox e Playstation sembrava non riguardarla. Anziché tentare di rivaleggiare con i monumentali investimenti di Microsoft e Sony, la casa di Kyoto rinunciò alla tradizionale conferenza (che tenne sin dalla prima edizione nel 1995), sostituita nella stessa fascia oraria (il Martedì mattina) con un Nintendo Direct più lungo del solito.

La line up Wii U e Nintendo 3DS era decisamente solida, oltre che vi era la possibilità di provare tutti i titoli presentati al Direct all'interno di aree squisitamente tematizzate: Super Smash Bros. for Wii U and 3DS, Mario Kart 8, Super Mario 3D World, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, The Legend of Zelda A Link Between Worlds e The Legend of Zelda: The Wind Waker HD, Bayonetta 2 e l'imminente Pikmin 3. Tuttavia Nintendo sembra parlare solamente ai propri fan storici, solleticando i loro palati con espressioni moderne dei franchise che avevano imparato a conoscere; aveva perso quel guizzo nel voler cercare nuovi pubblici, che invece ora avevano Microsoft e Sony, decisi a tutto pur di vendere almeno una console in più rispetto alla rivale.

E3 2014: lasciate che parlino i giochi

Microsoft si presenta a questo E3 in affanno, lo stesso affanno che Sony ebbe nei primi anni di vita di Playstation 3. Nintendo continuò a lasciare che fossero i giochi a parlare, sperando in un ripensamento dei giocatori (o forse aveva già gettato la spugna?). Sony non doveva ripensare nulla, anzi era sufficiente che proseguisse sulla strada del primo anno annunciando tutte le esclusive e gli accordi che aveva stipulato per i primi anni di Playstation 4.

Ma andiamo con ordine. Microsoft ha ormai rimosso tutte le protezioni e barriere annunciate all'E3 2013, ora si ritrova con una macchina che vanta le stesse feature della rivale, quello che contano a questo punto sono i giochi. E Microsoft ha sotto questo aspetto diverse frecce al proprio arco: Sunset Overdrive, Crackdown (anche se è stato rimandato a più riprese), Killer Instinct Season 2, Call of Duty: Advanced Warfare (ultimo episodio con Xbox quale hardware di punta...finora...), Dead Rising 3 DLC a tema Street Fighter, Halo Master Chief Collection (con Halo 1-2-3-4, la serie tv live-action Nightfall e la Beta di Halo 5 Guardians), Forza Horizon 2, il metroidvania Ori and the Blind Forest, Scalebound (qui presentato per la prima volta, poi cancellato), e Rise of the Tomb Raider quale esclusiva temporale.

Sony risponde a tono, sia attraverso i giochi, sia attraverso alcune chicche hardware. Destiny, il nuovo FPS di Bungie, gli ex autori di Halo, apre la conferenza e al termine si dichiara che Playstation 4 avrà dei contenuti in esclusiva. Segue la presentazione di una elegante variante bianca di Playstation 4, mentre Sony annuncia Playstation TV, un set top box che permette di giocare con un Dualshock buona parte della line-up Playstation Vita e in streaming ai giochi Playstation 4. Playstation TV avrà vita breve e sarà la pietra tombale di Playstation Vita.

Ritornando ai videogiochi, l'E3 2014 di Sony porta con sé un primo trailer in chiusura di conferenza di Uncharted 4: A Thief's End, una demo alquanto scriptata di The Order 1886, il DLC stand-alone Infamous First Light, Bloodborne di Hidetaka Miyazaki (Demons Souls, Dark Souls), Let It Die di Suda 51, Abzu sviluppato da alcuni ragazzi che lavorarono su Journey, Grand Theft Auto V in HD (una delle rare comparsate di Rockstar all'E3), No Mans Sky e Little Big Planet 3 (passato come una cometa su Playstation 4 purtroppo).



Nintendo continua con il suo atteggiamento distaccato, il suo accento sui giochi da provare in medias res e sul Nintendo Direct quale forma di presentazione al grande pubblico. Mentre Nintendo 3DS si prepara ad accogliere un proprio Super Smash Bros ed il tormentone Pokèmon con i remake di Rubino e Zaffiro, Wii U si fa bello con esclusivo di grande caratura del calibro di Captain Toad Treasure Hunter, Yoshi's Wooly World, Bayonetta 2 e Xenoblade Chronicles X. Sempre in questo frangente Nintendo presenta un primo teaser di quello che diventerà Zelda Breath of the Wild, ma fu soprattutto la nuova IP Splatoon a farci desiderare di possedere un Wii U, grazie al suo look capace di mischiare i toni disincantati di Nintendo con il fare grintoso del vecchio Sonic, l'attenzione a gameplay intuitivi ed auto-esplicativi con la profondità dei deathmatch online.

Per la casa di Kyoto l'annuncio più memorabile di questo E3 fu la collana degli Amiibo: nati come versioni in plastica dei Trofei di Super Smash Bros diventeranno per Nintendo un grosso business, non solo un modo per intrufolarsi nel mercato in espansione dei Toys-to-Life di Skylanders e Disney Infinity, ma anche per solleticare la vena collezionistica dello zoccolo duro dei fan.

E3 2015: Sony uber alles!

L'E3 2015 fu anticipato da una notizia triste: per motivi di salute Satoru Iwata, CEO di Nintendo, avrebbe presenziato al Nintendo Direct, ma non sarebbe stato fisicamente presente a Los Angeles. Purtroppo furono le prime avvisaglie di un peggioramento generale delle condizioni fisiche, che porterà Iwata alla morte ai primi di Luglio.

Con tristezza riguardiamo il siparietto introduttivo al Nintendo Direct con la trasformazione del trio Iwata-Reggie-Miyamoto da Muppets a Fox McCloud-Peppy Hare-Falco Lombardi di Star Fox. In effetti il reboot della serie, in collaborazione con Platinum Games, fu la principale novità dell'E3 di Nintendo, assieme a Super Mario Maker e Mario Tennis: Ultra Smash (deludente per via dell'impossibilità di giocare con il Wiimote). Animal Crossing fu presente in forze con ben due spin off, uno per Wii U (il party game Amiibo Festival) ed uno per 3DS (Happy Home Designer dedicato all'arredamento d'interni), ma nessuno dei due riuscì a brillare come ci si sarebbe aspettati dal divertente franchise. E ad essere sinceri neppure The Legend of Zelda: Tri Force Heroes e Metroid Prime Federation Force furono ben accolti ed in effetti anche il risultato finale fu piuttosto deludente, viste anche le saghe coinvolte.

Microsoft non ebbe molti giochi da mostrare, ma organizzò la propria conferenza maniera sapiente dosando ottimamente il ritmo.

La partenza con Halo 5 e la modalità cooperativa in cui i comprimari potevano essere controllati sia dalla CPU sia da giocatori umani; poi fu la volta di Recore, progetto nato da Keiji Inafune e sviluppato da alcuni fuoriusciti da Retro Studios (Metroid Prime), che purtroppo alla prova dei fatti si rivelerà deludente; si proseguì con Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, Forza Motorsport 6, gli indie Gigantic e Cuphead (a proposito, quando esce?), con una demo gameplay di Rise of the Tomb Raider dove Lara si destreggiava tra fasi stealth e riferimenti ad Uncharted; Rare guadagnò un posto sotto la luce dei riflettori con una collection per festeggiare il trentennale e poi con l'annuncio di Sea of Thieves, MMORPG piratesco che speriamo possa fare bene quando sarà pubblicato a fine anno. Chiude la conferenza Gears of War 4, una prima demo in cui si introducono i nuovi protagonisti, anche se su entrambi aleggia la pesante eredità di Marcus Fenix.

Microsoft fece una buon conferenza, equilibrata e ricca di annunci, ma nulla potè contro Sony che fece una delle conferenze più memorabili dell'intera storia dell'E3.

Con una regia perfetta ed un hype cavalcante, la casa di nipponica annunciò un titolo dietro l'altro, saltando tra Giappone ed Occidente, nuove IP e vecchie saghe al limite del dimenticatoio. Quando alcune piume caddero dall'alto su uno schermo nero all'inizio della conferenza molti non vollero credere, eppure stavano assistendo al re-reveal di The Last Guardian, che sarebbe rilasciato l'anno successivo. Tutti si stropicciarono gli occhi di fronte ad Horizon, la nuova IP di Guerrilla, un open world immenso dove dinosauri meccanici mettono a dura prova gli umani sopravvissuti. Chiunque in platea gioì dinnanzi all'annuncio del remake di Final Fantasy VII, così a lungo invocato. Tutti ma proprio tutti caddero dalla sedia quando Yu Suzuki fu convocato sul palco per dare l'avvio al Kickstarter di Shenmue III: anche questo momento era finalmente giunto! Commercialmente parlando la preferenza data da Call of Duty Balck Ops 3 a Playstation 4 fu un duro colpo da digerire per Microsoft, che costruì gran parte del successo di Xbox 360 proprio attorno all'FPS di Infinity War. Infine, tutta da rivedere o da rigiocare la missione di Uncharted 4 ambientata tra i vicoli ed i campi circostanti di Mogadiscio: un modo adrenalinico per concludere una delle conferenze più memorabili di sempre!

Chiudiamo con una postilla: all'E3 2015 Bethesda anticipò tutti gli altri publisher organizzando per la prima volta nella propria storia una conferenza stampa, durante la quale fu annunciato il reboot di Doom, proiettato un primo teaser di Dishonored 2 e soprattutto annunciato Fallout 4, con una release date fissata in tempo per Natale, fregando per una volta tutti dal momento che fino ad allora nulla era trapelato in rete.

E3 2016: gaming beyond generation

L'E3 2016 è naturalmente ancora nelle nostre menti e certi trailer li abbiamo visti e rivisti nel corso degli ultimi 12 mesi, in attesa che i videogiochi tanto bramati trovino pubblicazione. Vale la pena comunque riprendere la passata edizione perché rappresenta il necessario punto di ripartenza dell'E3 2017, che tra pochi giorni aprirà i battenti.

Cominciamo da Nintendo, che a dire il vero sceglie una presenza soft alla fiera, annullando qualsiasi media briefing, per costellare il proprio stand di molte postazioni Wii U a tema Zelda Breath of the Wild, corredate da falò Grublin, carni allo spiedo e altre architetture dalla Hyrule di 100 anni dopo. La demo permetteva di affrontare la prima area di gioco ed esplorare un anfratto del gigantesco open world: nessuno, però, intuì allora la portata che avrebbe avuto il mondo aperto immaginato da Nintendo ed il modo in cui lo si sarebbe esplorato nel gioco finale per Switch e Wii U!

Microsoft e Sony sincronizzarono gli orologi in merito agli annunci hardware. Entrambe rividero al ribasso gli ingombri ed il peso delle rispettive console, con l'Xbox One S a 299 $ in grado di riprodurre Blu Ray 4K (ma non i giochi) e la Playstation 4 Slim sempre a 299 $. Ma anche entrambe guardarono oltre, a quella che può essere considerata una mid-gen: Playstation 4 Pro possiede un algoritmo di upscaling della risoluzione che porta alcuni software da 1080p a 4K e sarebbe già stata sugli scaffali a fine anno ad un prezzo di 399 $; Xbox Scorpio fu invece rivelata in chiusura di conferenza, presentando non tanto le specifiche tecniche dettagliate (per questo c'è da pazientare ancora pochi giorni), quanto piuttosto uno stato della mente, ovvero un mercato in cui le console convergono verso il PC, dove uno stesso software può girare in maniera differente su diversi hardware, ad un frame rate differente ed a una risoluzione differente.

Microsoft non si fece remore ad annunciare un futuro in cui Xbox sarebbe stato non più un monolite nero da posizionare sotto la TV, ma un brand, un modo di approcciarsi al videogioco. Il programma Play Anywhere che vede la pubblicazione simultanea su Windows 10 ed Xbox One dei videogiochi esclusivi Microsoft saluta definitivamente i DRM e l'always online dell'E3 2013. Gears of War 4, Sea of Thieves e Scalebound (?!?), i primi titoli a beneficiare di questo programma, ma lo saranno anche tutti gli altri a venire realizzati con lo zampino dei Microsoft Game Studios.Sony dal canto suo si dimostrò maggiormente cauta. Pur condividendo in un certo modo la visione mid-gen della rivale, volle preservare le potenzialità low-end della Playstation 4 originale e della Playstation 4 Slim, la cui base installata doveva fare da massa critica per l'imminente lancio di Playstation VR, ad un prezzo di 399 $.

Dove ci porteranno Playstation 4 Pro ed Xbox Scorpio è ancora presto per dirlo: Sony, ma soprattutto Microsoft devono dimostrarci che vale la pena fare il saltino ed affiancare una console con supporto 4K nativo ad un televisore 4K. Come? Ma attraverso i giochi naturalmente, giochi in grado di stupirci con un'immagine cristallina ed una fluidità senza paragoni, giochi in grado di farci provare le stesse emozioni di quando Gears of War ci fece capire cosa significasse giocare in HD...