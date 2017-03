Un viaggio tra i cuori: cinque luoghi indimenticabili di Kingdom Hearts

Iniziata da una sorprendente collaborazione tra SquareSoft e Disney nel 2002, la serie di Kingdom Hearts si è ritagliata un posto d'onore nel panorama videoludico internazionale e, soprattutto, nel cuore dei giocatori. Unendo ricordi d'infanzia e ambientazioni spensierate ad argomenti maturi e temi profondi, Kingdom Hearts ha dimostrato di possedere un carattere unico e un gameplay accattivante, elementi vincenti che hanno garantito il successo alla serie diretta da Tetsuya Nomura sin dall'esordio.

Kingdom Hearts trasporta i giocatori non solo in ambientazioni originali, ma anche nei mondi dei classici Disney, permettendo loro di esplorarli in ogni angolo, scoprirne i segreti, viverli con i propri occhi e interagire con essi. La varietà di luoghi da visitare è probabilmente uno dei punti di forza maggiori che contraddistinguono la saga: ogni porta si apre su un ambiente magico, diverso, dotato di dettagli che arricchiscono e talvolta rivoluzionano il gameplay. Tra queste righe, cercheremo di ripercorrere e riscoprire alcune tra le più indimenticabili location di Kingdom Hearts.

In fondo al mar

Tra i molteplici luoghi da visitare in Kingdom Hearts, è impossibile dimenticare i meravigliosi abissi di Atlantica, il mondo de "La Sirenetta". Il Re Tritone governa i fondali marini, minacciati dagli Heartless e dalla temibile Ursula, e Sora dovrà sconfiggerla con l'aiuto di Ariel e dei suoi amici Flounder e Sebastian.

Ad Atlantica, come per magia, ogni cosa cambia: i comandi sono diversi e adattati alla nuova forma di Sora (che si presenta come un giovane Tritone), il mondo va esplorato quasi esclusivamente nuotando, e persino gli Heartless presenti nel luogo hanno delle forme uniche, più adatte alle profondità oceaniche ed ispirate alle creature marine.

Le cose cambiano in Kingdom Hearts II, dove le aree esplorabili di Atlantica sono solo due, e bisogna proseguire abbassando le armi e alzando la voce, cantando e mantenendo il tempismo come in un rythm game, mentre accompagneremo Ariel nella sua avventura riproposta come un musical. Ad eccezione di Chain of Memories (dove non è molto diversa dai mondi più "tradizionali") Atlantica rappresenta, insomma, un vero e proprio cambio di rotta nel gameplay, una piccola rivoluzione che rende guizzante il ritmo del gioco.

Voglio diventar presto un re

Le Terre del Branco, ispirate al film "Il Re Leone", inizialmente, dovevano essere incluse nel primo capitolo di Kingdom Hearts, ma il team di sviluppo si ritrovò costretto a rinunciare all'idea per le tempistiche dei lavori e i problemi tecnici che inevitabilmente si presentarono: progettare i movimenti di Sora nella sua forma a quattro zampe era, all'epoca, una sfida un po' troppo ambiziosa, che venne affrontata in seguito in Kingdom Hearts II.

Una volta avuto accesso alle Terre del Branco, le nostre prospettive cambiano radicalmente e il gioco stesso ne risulta trasformato. Sora deve quindi adattarsi alla sua nuova identità di leoncino e, aiutato da Simba, Timon e Pumba, attraversare la Savana e raggiungere il Cimitero degli Elefanti, dove si scontrerà con le iconiche e dispettose Iene, che agiscono per conto del malvagio Scar.

Il gameplay diventa più veloce e frenetico, e per affrontare i nemici Sora dovrà affilare gli artigli e stringere il Keyblade tra i denti. Tra corse, salti e battaglie impegnative, possiamo ripercorrere le ambientazioni di uno dei classici Disney più amati di sempre e rivedere personaggi speciali come Nala, Rafiki e il compianto Mufasa. Nell'universo di Kingdom Hearts, insomma, l'avventura di Simba non può proprio mancare.

Il mondo è mio

Nel bel mezzo del deserto, sotto il sole cocente e tra le dune di sabbia, quasi fosse un miraggio, si erge Agrabah. Tratto dai film Disney di Aladdin, questo mondo ci trascina in uno scenario esotico e magico, dove persino gli Heartless, aggirandosi tra i vicoli del bazaar, sono muniti di sciabole e turbante bianco. Sembra quasi di sentire la sabbia tra le dita passeggiando tra le botteghe del luogo e intrufolandoci in ogni dove alla ricerca di giare e tesori, dal ricco e imponente Palazzo del Sultano alla modesta casa di Aladdin, e per finire nella caverna dove si trova la leggendaria Lampada Magica.

Agrabah è tanto apprezzata dal pubblico da essere presente quasi in ogni capitolo della saga di Kingdom Hearts ed è ricca di personaggi iconici da incontrare: Aladdin, il Genio e la scimmietta Abu aiutano i protagonisti, e a bordo del Tappeto Volante viaggeranno insieme per salvare la Principessa Jasmine e contrastare i piani dello spietato Jafar e del suo pappagallo Iago. Tra passaggi segreti, misteri e gli enigmi da risolvere nella Caverna delle Meraviglie, questo mondo è in grado di realizzare i desideri dei giocatori più curiosi.

La ballata della zucca

Dolcetto o scherzetto? La diversità dei mondi rappresenta una delle grandi ricchezze di Kingdom Hearts ed è proprio con la Città di Halloween che la serie sembra volerla celebrare, mettendo da parte, almeno per un po', la spensieratezza, i colori e la luminosità della maggior parte delle ambientazioni per catapultare i giocatori in una fiaba contorta e decisamente creepy, espressione tipica dell'ispirazione burtoniana. Il mondo ispirato a The Nightmare Before Christmas è uno dei più amati dal pubblico, tanto che gli sviluppatori hanno deciso di introdurlo anche in Kingdom Hearts II, Chain of Memories e 358/2 Days per accontentare le richieste dei fan.

Arrivando in questo luogo per la prima volta, ci troviamo davanti una situazione diversa da quella che potremmo aspettarci: Jack Skeletron, Re delle Zucche e amatissimo residente della città, ha intenzione di realizzare la festa di Halloween più spaventosa di sempre, e per questo ha in mente di sfruttare gli Heartless e manipolarli. La situazione è destinata però a precipitare. e sarà così che i protagonisti, con l'aiuto di Jack, Sally, il Sindaco e il Dottor Finkelstein, cercheranno di fermare il tremendo Baubau.

La Città di Halloween, come da tradizione, è adornata con lapidi, zucche e persino un'affilata ghigliottina, e Sora, Paperino e Pippo non possono fare a meno di adattarsi ai costumi locali, presentandosi con un aspetto decisamente spettrale e degno della festa.

Un rifugio per i cuori infranti

Spesso sono proprio i primi luoghi che visitiamo a rimanere impressi nella mente. Nell'universo di Kingdom Hearts, coloro che sopravvivono alla distruzione del proprio mondo si ritrovano sotto il cielo stellato della Città di Mezzo, proprio come accade a Sora all'inizio della sua avventura.La città è avvolta in una notte eterna, nella quale chi si è perso trova consolazione: questo luogo appare solo quando qualcuno ha bisogno di un rifugio.

La Città di Mezzo è presente quasi in ogni capitolo della saga, seppur non sempre in forma giocabile, ed è uno dei luoghi in cui si può ammirare maggiormente l'incontro tra gli universi di Final Fantasy e Disney. Cid, Yuffie, Leon, Aerith, ma anche Pinocchio, Geppetto, il Mago Merlino e la Fata Madrina: tutti loro, e altri ancora, sono finiti in questo luogo a causa degli Heartless che hanno preso il sopravvento sul loro mondo.

Questo posto sembra il riparo perfetto per chi ha perso la propria casa. Una città calma e tranquilla, affascinante con la sua struttura di stampo vittoriano, i negozi con le insegne e le luci colorate che brillano nel buio, i Moguri che svolazzano tra le strade, le numerose porte destinate a rimanere chiuse e le poche che possono essere aperte.



Quelli che abbiamo citato sono solo cinque dei numerosi mondi che compongono il vasto universo di Kingdom Hearts e che ne racchiudono l'essenza. Ognuno di essi ci tocca in modo particolare, risveglia emozioni e ricordi diverse in base a come decidiamo di esplorarli e viverli, perché, alla fine, Kingdom Hearts è un vero e proprio viaggio, e perdendovi nel bel mezzo del bazaar, nelle profondità marine o tra le strade di una curiosa città, sarà sempre, inevitabilmente, indimenticabile.