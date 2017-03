Uncharted 4: Un Viaggio Fotografico - Capitolo 3 The Malaysian Job

: insospettabile autotrasportatore di giorno, di notte veste i panni del videogiocatore e fotografo videoludico spendendo ore su un unico frame che cestinerà quasi sicuramente. Fondatore di ProjectRing negli anni ‘90 col nickname Emalord e redattore per riviste ormai dimenticate collabora con everyeye.it perché crede che Gaming sia sinonimo d’Arte e vuole diffondere l’idea su scala nazionale. Seguitelo su twitter @electricbskies per riflessioni bislacche e scatti che non vedranno mai la luce del giorno.

Se mai io e te ci ritrovassimo a parlare di "talento sprecato" davanti ad una bella birra, tu che esempi mi porteresti? Io probabilmente ti parlerei di un giovane leone dedito all'agricoltura, che ha completamente rinnegato il suo spirito di killer altamente specializzato per dedicarsi ad un'attività per la quale la natura gli ha iniettato tre microgrammi di istinto contro le due libbre di istinto predatore che ha in dotazione fin dalla sua nascita. Un leone creato con un +20 di vitalità stamina e destrezza che decide di farsi una build tutta fede, intelligenza e umanità perché lui vuol fare l'alternativo. O, in alternativa, potrei parlarti di questo mio amico, Nathan, che ha girato il mondo fin da bambino facendo vita da strada, scoprendo luoghi favolosi e rischiando la vita in mezzo a mille pericoli per poi finire a recuperare relitti nel letto puzzolente del fiume Mississippi per il piacere del quieto vivere.

Vedi, Nathan è la dimostrazione che puoi essere un cacciatore di tesori ma non per questo avere quattro Lamborghini in garage. Non so quanto oro abbia toccato in vita sua, ma sicuramente parliamo di svariate once. Il sarcofago precolombiano conosciuto come El Dorado? Toccato e perso, sequestrato dagli uomini in nero quando si è scoperto che conteneva una mummia che diffondeva germi mutageni pericolosissimi. La città d'oro di Shangri-La? Vista e toccata con mano, abbastanza per pagarsi qualche debito e comprare una casa. La Leggendaria città di Ubar? Vista, toccata, e sbriciolatasi letteralmente sotto i suoi occhi. Nathan è un uomo che ha avuto tutto dalla vita, ma quel tutto era sabbia che poi gli è sfilata tra le dita. Di buono c'è che la vita gli ha regalato l'amore, una casa senza mutuo e a parte qualche graffio e ferita non l'ha mai ammazzato fino al Game Over definitivo. Di brutto cè che Nathan, oggi, è un leone che vive di agricoltura. Ma forse, questa, è una scelta che solo un leone può capire davvero.

Cari amici di Everyeye.it, ogni volta che porto a termine una collezione fotografica mi domando se ho dato il massimo e se potevo fare di meglio. La risposta alla seconda domanda, banalmente, è "SI". E' un dato di fatto che più ore passo a fotografare un gioco e più mi abituo ai limiti del photomode riuscendo a massimizzare i suoi pregi per i migliori risultati possibili. Un'altra riflessione personale è che la presente collezione presenta alcuni tratti inediti per il sottoscritto: non solo ci sono 2 foto che sono (abbastanza evidentemente) prese nello stesso istante cambiando solo composizione/posizione della camera, ma "Nathan sulla gru" si becca un totale di 4 foto nello spazio di 2 minuti di gioco perchè "è davvero bello ed espressivo così". Oltre ad inquadrare New Orleans e le sue architetture portuali da una posizione di favore degna di uno sniper. Spero non disprezzerete il disegno che sta dietro un'apparente pigrizia creativa.