Uncharted: Guida turistica alle migliori ambientazioni della serie

Il mese di agosto volge al termine: le giornate si accorciano, il meteo inizia ad allentare la morsa del caldo sahariano, ed il periodo delle ferie estive sta ormai per concludersi. Ma non temete: se non avete ancora organizzato le vostre (meritatissime) vacanze, accomodatevi pure nell'agenzia Everyeye Travel&Games, in cui i nostri esperti sapranno consigliarvi le mete più ambite a seconda delle vostre preferenze. In collaborazione con la D&F Fortunes di Nathan Drake ed Elena Fisher, inoltre, siamo lieti di offrirvi una serie di pacchetti viaggio per partenze last minute (a prezzi estremamente vantaggiosi) in location esclusive, disponibili solo per i più affezionati lettori di Everyeye.it e per i giocatori più accaniti della serie Uncharted.

Mettetevi quindi pure comodi e sfogliate la brochure: le nostre guide turistiche vi spiegheranno nel dettaglio le caratteristiche principali dei migliori soggiorni presenti in catalogo, cercando ovviamente di soddisfare tutte le vostre richieste ed esigenze.

Per una vacanza avventurosa

A tutti coloro che desiderano allontanarsi dal caos cittadino per immergersi nella ferina bellezza della natura, consigliamo vivamente di addentrarsi lungo le coste di Panama, per poi intrufolarsi nel cuore del Rio delle Amazzoni, seguendo lo stesso percorso compiuto dal nostro Nathan Drake nel primo Uncharted. Riscoprirete qui il piacere di una vacanza in terre selvagge, in cui la civiltà ha lasciato il posto al dominio di Madre Terra. La città sommersa, poi, vi lascerà letteralmente a bocca aperta: se non fosse per le rovine di antiche costruzioni ormai divorate dalla vegetazione, si potrebbe quasi paragonarla ad una "Venezia esotica", nella quale il corso di un fiume ha cancellato qualsiasi traccia del manto stradale. Ve lo assicuriamo: non rimarrete affatto delusi da un luogo evocativo e suggestivo, percorribile sia a piedi, sia muniti di imbarcazioni sia - perché no - anche a nuoto, nel caso gradiste compiere un po' di sano sport nel corso della vacanza. Il pacchetto più economico per questo viaggio in un paradiso naturalistico prevede invece una singola tappa all'interno di un sacro monastero. Indescrivibile il fascino storico ed architettonico - in cui si ravvisa chiaramente l'influenza artistica della dominazione spagnola - che si respira tra le sue mura e le sue catacombe. Il costo ridotto è legato non solo al fatto che l'edificio sia leggermente defilato rispetto al centro cittadino, ma anche alla presenza un po' invasiva dei non-morti, soprattutto nel periodo di alta stagione. Se qualche zombie non vi infastidisce, in ogni caso, quest'alternativa low-cost potrebbe rivelarsi una scelta ottimale in virtù del suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Rimanendo in tema di vacanza piena d'avventura, tra le opzioni presenti sulla lista non manca anche la possibilità di acquistare un bel safari nelle lande incontaminate del Madagascar: per esplorare questi meravigliosi luoghi, la Everyeye Travel&Games vi mette a disposizione (compresa nel prezzo) anche una comoda jeep munita di verricello, nel caso in cui vi venisse voglia distruggere qualche reperto archeologico durante il giro turistico.

L'area del Madagascar, esplorata a fondo in Fine di un Ladro, si presenta come un territorio dall'indescrivibile maestosità paesaggistica, in cui si susseguono avvolgenti distese montuose a perdita d'occhio, bacini d'acqua sormontati da rinfrescanti cascate e avamposti rocciosi su cui arrampicarsi per ammirare un orizzonte sterminato. È qui che verrete dunque rinfrancati da una rilassante e confortante atmosfera di libertà(lia).

Per una vacanza culturale

Non siete tipi né da spiaggia, né da zaino in spalla? Il solleone vi inorridisce, e le lunghe scarpinate vi ripugnano? Niente paura: nella nostra fornitissima brochure trova spazio anche un tipo di vacanza più "intellettuale", che vi porterà a girovagare in città indimenticabili, piene di cultura, storia, fascino e mistero. Se rientrate a pieno titolo in una simile categoria di vacanzieri, non lasciatevi sfuggire questo bel pacchetto in offerta speciale, che vi condurrà nella Valle dei Templi, una delle location più iconiche de Il Covo dei Ladri, che non brilla per eleganza e raffinatezza, ma che - nel suo aspetto un po' diroccato o, per meglio dire, più "vissuto", conserva il valore storico e umano del popolo che la abitava.

Valle dei Templi La Cittadella

Dalla cima dei suoi palazzi si intravede un panorama di case multicolori, di arazzi che svolazzano al vento, di fumi di guerriglia urbana che si elevano dalle fiamme. L'architettura, nella Valle dei Templi, racconta una storia: quella di un'etnia in pieno conflitto intestino, di una città il cui design strutturale si erge per lo più sulle macerie di una civiltà messa in ginocchio. Può sembrare un luogo inadatto ad ospitare una vacanza: ma per chi ha voglia di viaggiare allo scopo di "imparare", "conoscere" e "riflettere", non esiste certo meta più ambita. Cambiamo registro e voliamo verso la Siria, che ha funto da set per una delle migliori sparatorie de L'inganno di Drake: giunti sul posto, le nostre guide (o Chloe, o Sully o Nate) vi condurranno verso la Cittadella, precisamente nei pressi di un labirintico castello medievaleggiante. Vi suggeriamo di visitarlo di notte non solo per evitare la folla di turisti che al mattino assale le roccaforti, ma anche per poter osservare dalla sommità delle torri lo spettacolo di una città puntellata di luci, in grado di ricreare un immaginario quasi fiabesco, che ricorda alla lontana l'incanto de Le Mille e una Notte. All'interno delle mura, inoltre, potrete anche mettere alla prova le vostre meningi, cercando di scoprire il mistero e risolvere l'enigma che si celano tra i suoi antichi intarsi: più vacanza "intellettuale" di così, insomma, davvero non si può.

Per una vacanza in montagna

Non ci siamo dimenticati di voi: di voi che odiate il sole anche più dei vampiri; di voi che avete attraversato il Rub' al Khali di Uncharted 3 in completa disidratazione; di voi che ad agosto vi chiudete in una cella frigorifera, ripetendo ad oltranza con fare ossessivo: "l'inverno sta arrivando". Il catalogo della Everyeye Travel&Games ha pensato anche agli amanti della frescura, proponendo un paio di mete immerse nel gelo di luoghi inospitali.

Iniziamo subito con il pittoresco Villaggio Tibetano, situato sulle vette dell'Himalaya: un ambiente intimo, grazioso e accogliente, prevedibilmente privo dei comfort di uno chalet extra lusso in montagna, ma di certo più singolare e rimarchevole. Oltre a godere di una vista senza paragoni, in cui vi sembrerà di cavalcare la cima del mondo, il Villaggio raffigura un significativo spaccato degli usi, dei costumi e della cultura delle popolazioni indigene. Qualora decideste di affittare una delle baracche di questo insediamento, in ogni caso, saremo ben lieti di fornirvi un comodo dizionario tascabile italiano-tibetano, per rendere la comunicazione più semplice e diretta. Per qualsiasi problema o rimostranza, rivolgetevi pure al nostro responsabile in loco, il signor Tenzin, sempre gentile, affabile e disponibile. Ah, no, non parla la nostra lingua...

Se invece siete alla ricerca di un luogo un po' più "mainstream", abbiamo preparato un sostanzioso all inclusive nell'ammaliante brughiera scozzese sommersa dalla neve. Il nostro Sam Drake - dopo la sua permanenza durante le peripezie di Uncharted 4 - ha allestito per voi clienti un apposito stazionamento di risorse ("prese in prestito" dalla Shoreline), in modo tale da fornirvi supporto adeguato nel corso delle vostre peregrinazioni. La Scozia, infatti, sebbene conservi un appeal visivo impressionante, resta una zona non facilmente accessibile senza la giusta attrezzatura. Sarà quindi nostra premura fornirvi in dotazione razioni di cibo e gadget di vario genere, tra cui un rampino per oltrepassare baratri vertiginosi e un chiodo da roccia per creare un appiglio di fortuna nel mezzo della scalata.

Resistendo a qualche sforzo fisico un po' più accentuato, tuttavia, riuscirete a godere di un'ambientazione da mozzare il fiato: i colori autunnali del fogliame creano un gradevolissimo contrasto con il candore della neve, specialmente nell'ora del tramonto, quando i raggi crepuscolari pennellano il manto erboso, risaltandone i cromatismi. Avanzando con attenzione verso l'area più interna della brughiera, inoltre, giungerete ad un appariscente dormitorio di monaci, in cui vi abbiamo preparato la camera per il pernottamento. Sul retro dell'edificio, troverete anche un allegro cimitero in cui passare il tempo prima che sorga una nuova alba. Piccolo consiglio: osservate per bene le incisioni sopra le lapidi. Chissà che non vi imbattiate nella tomba qualche personaggio famoso...

Per una vacanza premium

Infine, a tutti i nostri lettori più assidui (che hanno conquistato il maggior numero di achievement sulle pagine di Everyeye.it) e ai giocatori più arditi che sono riusciti a platinare tutta la tetralogia, l'agenzia mette a disposizione un "pacchetto premium", che li porterà a visitare location rare e preziose, inaccessibili per qualsiasi altro cliente. I nostri esperti vi guideranno personalmente all'interno di tre fantastiche città proibite ad un costo irrisorio.

La prima tappa di questo tour esclusivo è Shambhala, che ha fatto da sfondo ai pellegrinaggi del nostro Drake in Uncharted 2. Di accecante bellezza, saturo di misticismo ed esoterismo, il luogo può essere raggiunto solo tramite un percorso piuttosto complesso da seguire, composto da templi nascosti e problematici puzzle. Niente panico: Nathan ed il suo taccuino con gli appunti saranno lì per aiutarvi. Lo sforzo, credeteci, ne varrà davvero la pena.

La seconda tappa del pacchetto premium prevede invece una sosta nella sublime Libertalia, utopia piratesca di Henry Avery: un tempo magnifica e ricchissima, situata nel cuore di un'isola dell'Oceano Indiano, ora la città conserva solo uno spettro della sua antica gloria. Nonostante si fondi ormai su rovine decadenti, Libertalia mantiene inalterata un'atmosfera di sconfinata grandezza, culla di uguaglianza, libertà, indipendenza. E anche di un pizzico di follia.

Come ultima sosta, infine, siamo lieti di introdurvi alle meraviglie di Halebidu, recentissimo ritrovamento (ne L'Eredità Perduta) ad opera della nostra sempre impeccabile Chloe Frazer, che vi seguirà passo passo all'interno di un luogo incantevole, in cui cultura, mitologia e religione si fondono e si confondono. L'architettura, statuaria e monumentale, si sorregge sulla rappresentazione iconografica delle divinità, che affonda le proprie radici nella storia di un popolo e delle sue credenze. Preferiamo non prodigarci in ulteriori dettagli, per lasciare a voi esploratori il gusto sempre nuovo della scoperta.

Ma non crediate che le sorprese della Everyey Travel&Games finiscano qui: la serie Uncharted contiene infatti un numero incalcolabile di location da visitare, e se è vero che la D&F Fortunes sembra aver appeso il rampino al chiodo, rimangono comunque da rinvenire molti altri luoghi ancora "inesplorati".