Videogiochi: i migliori pesci d'aprile del 2017

Il primo aprile è passato e come ogni anno publisher, sviluppatori e siti web si sono sbizzarriti nell'inventare il pesce d'aprile più simpatico e originale. Una giornata all'insegna degli scherzi: dagli annunci di nuovi giochi (ovviamente fasulli) e periferiche, fino a remake "impossibili" e serie TV basate su franchise videoludici molto popolari, nel 2017 le idee divertenti non sono davvero mancate. Di seguito, abbiamo raccolto alcuni dei pesci d'aprile più eclatanti della giornata di ieri. Buona lettura!

La serie TV di Grand Theft Auto

Una serie TV basata su Grand Theft Auto, prodotta dagli autori di Breaking Bad e in onda sul canale AMC. Dove dobbiamo firmare? Uno scherzo epico, organizzato dalla redazione di IGN USA e resa ancora più credibile dalla pubblicazione di un trailer con protagonista Steven Ogg, attore che ha prestato volto (e voce) al personaggio di Trevor in GTA V.

Final Fantasy XV Episode Kenny

Dopo Episode Gladio e il prossimo Episode Prompto, Square-Enix annuncia un nuovo DLC di Final Fantasy XV, ovvero... Episode Kenny! Protagonista di questa mini avventura è il pennuto Kenny pronto a partire per una nuova avventura alla ricerca del Re Salmone. Stupisce il prezzo del DLC: 1.5 miliardi di yen! Un pesce carino, che ha riscosso un discreto successo sul web, grazie anche a un divertente video gameplay che potete vedere qui sopra.

La linea di abbigliamento intimo PretAMachamp

PretAMachamp è la linea di abbigliamento intimo per l'uomo che non deve chiedere mai, realizzata in collaborazione con The Pokemon Company. Per la prima volta nella storia, un Pokemon sarà testimonial di un brand di moda, in questo caso parliamo del fortissimo Machamp, che ha prestato il suo volto (e non solo) per un servizio fotografico destinato a destare scalpore...

Wonder Twins in Injustice 2

Il roster di Injustice 2 vedrà la presenza di due personaggi d'eccezione, ovvero i Gemelli Meraviglia (Wonder Twins in lingua originale) noti in Italia principalmente per la loro apparizione nella serie a cartoni animati "I Superamici", molto popolare tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '80. L'immagine pubblicata da Ed Boon non lasciava molti dubbi riguardo la presenza di Zan e Jayna nel gioco ma successivamente il papà di Mortal Kombat ha confermato la natura scherzosa dell'annuncio.

Google Maps Ms. Pac-Man

Nel 2015, Google realizzò una speciale versione di Pac-Man basata su Maps, due anni dopo il colosso di Mountain View "ricicla" la stessa idea, utilizzando però Ms. Pac-Man! Questo è stato indubbiamente uno dei pesci d'aprile più popolari della giornata di ieri, citato anche su numerosi media generalisti.

World War Toons Remastered per Virtual Boy

Un nuovo gioco per la più innovativa console Nintendo mai prodotta fino ad oggi. Così gli autori di questo scherzo lanciano il teaser trailer di World War Toons Remastered per... Virtual Boy! Non ci credete? Non vi resta che guardare il video... noi siamo pronti ad effettuare il preordine della Day One Edition, speriamo anche nell'uscita di una bella Collector's Edition!

Pokemon GO Snap per Switch

Finalmente un sequel di Pokemon Snap! Un seguito che mischia le meccaniche del gioco originale con quelle di Pokemon GO, costringendo i giocatori a vagare per il mondo alla ricerca dei Pokemon più belli da fotografare e immortalare in bellissime instantanee da condividere sui social network. Bello, vero? Già, peccato che si tratti solamente del pesce d'aprile organizzato dal sito australiano Press-Start.

Bayonetta a 8-Bit

La natura di questo pesce d'aprile non è ancora del tutto chiara. Nella giornata di ieri, SEGA ha pubblicato su Steam una versione 8-Bit di Bayonetta (scaricabile gratuitamente) come omaggio al titolo di Platinum Games. Fino a qui, niente di strano, se non fosse che due obiettivi rimandano a un sito teaser con un conto alla rovescia nascosto nel codice sorgente che scadrà l'11 aprile 2017. Cosa succederà in quella data? SEGA annuncerà Bayonetta 3 o magari il porting PC del gioco originale? Lo scopriremo tra qualche giorno...

NVIDIA GeForce GTX G-Assist

NVIDIA presenta GeForce GTX G-Assist, una nuova tecnologia pensata per aiutare i giocatori a migliorare le loro performance nei videogiochi. Quel boss di Dark Souls III vi sta dando filo da torcere? Il vostro clan viene continuamente asfaltato nelle partite online a Overwatch e Battlefield 1? Nessun problema, grazie alla nuova IA sviluppata da NVIDIA (basata su un SoC Custom GeForce) vi basterà inserire l'apposito accessorio in una qualsiasi presa USB per superare anche le boss fight più complesse. Finalmente potrete far giocare (e vincere!) il computer in totale autonomia mentre vi assentate per mangiare o andare in bagno. I vostri compagni di gioco non si accorgeranno di nulla, garantito.

Fire Emblem Battle of Revolution

Nintendo era stata chiara: "Fire Emblem è uno dei nostri franchise più importanti al momento", questa la dichiarazione diffusa qualche mese fa da un portavoce della casa di Kyoto. A febbraio, la società ha pubblicato Fire Emblem Heroes mentre nei prossimi mesi arriveranno Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia e Fire Emblem Warriors... oltre a Fire Emblem Battle of Revolution! Un pesce d'aprile di Nintendo of Japan, che presenta un nuovo episodio della serie dallo stile a 8-bit, in arrivo ad aprile su 3DS e Switch. Idea carina, chissà che Battle of Revolution non possa davvero vedere la luce in futuro.

Final Fantasy XIV: Tactics Alexander

Square-Enix presenta uno spin-off di Final Fantasy XIV, ovvero Tactics Alexander, gioco di strategia che prende ispirazione dal mai dimenticato Final Fantasy Tactics. Per l'occasione, è stato pubblicato anche un trailer, che trovate qui sopra. Se cercate qualcosa di simile potete orientarvi su Final Fantasy XV A New Empire per dispositivi mobile. E no, questo non è un pesce d'aprile...

Aquaman 2

I più giovani tra di voi probabilmente non ricorderanno Aquaman Battle for Atlantis, titolo uscito nel 2003 su GameCube e Xbox e universalmente ricordato come uno dei videogiochi più brutti di sempre. Adesso arriva la buona notizia: GreenManGaming ha messo in listino Aquaman 2 Atlantis Has Fallen, in uscita il 22 agosto! Un gioco che si è guadagnato prestigiose citazioni da GameSpot ("Stupido e Frustrante") e IGN.com ("Superficiale, ripetitivo, scarsamente originale e fin troppo maldestro"). Paura eh?

Le caramelle di The Legend of Zelda

Nintendo ha aggiunto le caramelle di The Legend of Zelda alle ricompense del programma MyNintendo! Deliziose "Jelly Bean" al gusto Meaty Rice, Dubious Food, Bird Egg, Spirit Orb, Death Mountain Juice, Keh Namut, Fairy, Might Crab Risotto e Hydromelon. Tanti buone quanto fasulle... peccato!