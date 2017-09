Yakuza: un viaggio vizioso a Kamurocho

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Signore e signori, mettete a letto i bambini e lasciatevi tentare dalle viziose attrazioni che solo Kamurocho può offrirvi. Non siate tirchi! Frugate nelle vostre tasche e chiamate a raccolta tutti gli Yen che vi sono rimasti: la notte è ancora troppo giovane per essere gettata al vento rinunciando a un po' di sano divertimento! La vita è una sola e a ben poco serve portarsi i quattrini nella tomba. Mica si sta più comodi. Scacciate i brutti pensieri; non c'è spazio al tavolo da gioco per dei compagni così molesti e ingombranti. Vi siete proprio meritati questa libera uscita!

Chi se ne frega dei dieci milioni scomparsi, della povera orfanella spaurita e di sua madre; chi se ne frega se il pedante Majima è lì fuori a cercarvi per riempirvi di crocchiate? È proprio il bulletto più scemo del liceo; non imparerà mai le buone maniere. E poi, per una benedettissima volta: chi se ne importa dei casini in cui vi ha cacciato il vostro caro "fratellino"? Proprio lui che, pieno di vergogna, vi ha lasciato marcire in carcere e ora ha pure il coraggio di fare il figo con un completo total white - così démodé - atteggiandosi a grand'uomo. Lo stile è roba d'altri; anzi, è roba vostra. Gli stretti vicoli di Kamurocho si inchinano al vostro cospetto, lucidi per la pioggia appena caduta. Le intense luci al neon vi sorridono ammiccanti, invitandovi a perdere non solo il senso del tempo in quel budello, ma anche più di qualche soldo all'interno dei loschi locali che pubblicizzano. Kamurocho dà, Kamurocho toglie. Anzi, fagocita come una creatura insaziabile vita, dignità e risparmi della povera umanità che si trova braccata tra le sue fauci. Una regola che è sempre bene tenere a mente, quando si varca quell'arco rosso.

Ma bando alle ciance! Non avete ancor messo nulla sotto ai denti? Perfetto! Ristoranti chic e bettole di quart'ordine aspettano solo di farvi ingurgitare le loro "prelibatezze". Vi consigliamo le seconde, comunque. Si trova della buona compagnia e magari scappa pure una scazzottata fuori dal locale come dessert con dei teppistelli a cui ruberete pure i soldi. Gozzovigliate pure fino a scoppiare e tenete ben salda la bottiglia, quando vi alzate. Non c'è tempo da perdere. Avete un'unica occasione o, meglio, avete questa sola notte per fare tutto ciò che avete sempre desiderato. Tutto il resto può aspettare. Allora, da dove volete cominciare? Una partitina a biliardo, oppure a freccette? Siete in vena di cose zozze, o preferite farvi...una cantata al Karaoke? Oppure volete tentare la fortuna nella Gabbia? C'è solo l'imbarazzo della scelta!

Freccette, biliardo & Co.

Abbiamo capito, vi dovete ancora riscaldare. Nessun problema. Iniziamo con qualcosa di un po' più soft, prima di passare a roba un po' più potente. Occhio, però, a non sperperare subito i vostri sudati risparmi, altrimenti non ve ne rimarranno per godere della compagnia di discinte signorine. E, credeteci, non se ne trovano come a Kamurocho. La prima tappa, allora, è Park Blvd.

Un localino alla moda, il Vincent. La musica house stride un po' con l'arredo, ma ciò che importa è giocare. Si comincia con le freccette; tre le modalità di gioco: 01, Cricket e Count Up. In 01 l'obbiettivo è di raggiungere lo Zero; andare sotto significherebbe passare all'avversario. Count Up, invece, funziona esattamente al contrario. Cricket, invece, è un po' più complesso, con le sue combinazioni di double e triple hit e le limitazioni sul tabellone. Certo, serve mano ferma e una mira degna di un maestro ninja, ma il divertimento è assicurato.

Inoltre, è possibile collezionare anche le freccette. Insomma, c'è solo da guadagnarci. Vi siete stancati e volete emulare le gesta del Signor Quindici Palle? Nessun problema, il tavolo da biliardo è li che vi attende. Potete giocare come vi aggrada: rotazione, nine-ball, eight-ball o four-ball ma non solo. Se non avete voglia di giocare contro un avversario, la ditta ha pensato di inaugurare il Puzzle Pool, difficile modalità di gioco che metterà alla prova la vostra abilità nel mandare, ehm, la palla in buca. Se non ne avete avuto abbastanza e bramate il brivido della scommessa, c'è molto altro che fa per voi.



Mahjong, Black Jack, Roulette e i sacrosanti dadi

La ricca vita notturna del quartiere offre anche altre opportunità per diventare un po' più poveri. I dadi, ad esempio. C'è una bisca clandestina che vi permette di confrontarvi con individui dalla dubbia moralità, ma i guadagni (quando gira bene e, soprattutto, quando il padrone di casa non bara con i pesi) sono molto alti. Cercate di allontanarvi con l'onda positiva, perché è un attimo farsi prendere la mano e perdere tutto. Lo stesso discorso potremmo farlo anche con il casinò, in cui è possibile sedersi al tavolo da Black Jack, o tentare la fortuna con la lucente biglia della roulette. Non solo: se vi sentite in vena di sperimentazioni, c'è sempre il Shogi, ovvero la variante giapponese del tradizionale gioco degli scacchi, oppure il (inaspettatamente complesso) Mahjong a quattro giocatori, con cui trascorrere una nottata all'insegna della luccicanza strategica e tentare la scalata nei tornei competitivi.

Bowling e Blattling Cage

Volete per forza tornare a maneggiare oggetti di forma sferica? Nessun problema, sappiamo cosa vi piace. Ce ne sono ancora, di diverse dimensioni e materiali, che vi attendono al varco. Che vi sentiate Jeffrey "il Drugo" Lebowski, o il novello Joe DiMaggio, ce n'è davvero per tutti i gusti. Il Bowling risponde, probabilmente, al bisogno atavico dell'uomo di buttare qualcosa a terra. Al Mach Bowl c'è sempre una pista tutta per voi. Far scivolare la palla verso quei dieci birilli immobili non è una semplice questione di fortuna: serve infatti grande sensibilità per scegliere la palla (ognuna con proprio peso specifico), posizionarsi sulla pista e dare l'effetto desiderato al nostro strumento sferico, ormai estensione del nostro arto.

Si può giocare da soli, oppure in compagnia, per partite all'insegna dello sfottò e dell'allegria a buon prezzo. Una volta finita la partita si può sempre andare allo Yoshida Battling Centre, giusto per testare le vostre skill con la battuta. La macchina che vi spara contro le palline, però, sa il fatto suo e, tra una curva e una lenta, riuscirà a prendere in giro i vostri riflessi mettendovi molto spesso in difficoltà. Intestardirsi non serve a nulla per cui, quando vi stancate fate un fischio, perché se siete nati negli anni '80 (o prima, magari) questa la dovete proprio vedere.

Mini 4WD!

Vi ricordate le leggendarie Tamyia? Noi, quel logo con le due stellette ce lo siamo sognati persino di notte quando eravamo piccoli. Le macchinine a trazione integrale dai colori esplosivi e dalle forme astruse promettevano di donarci prestigio e potenza. Le gare clandestine, a scuola non si contavano; l'unto che ci lasciavano sulle mani una volta assemblate (e usato tutto il grasso dato in dotazione) era il giusto riconoscimento per la nostra abilità manuale.

Ebbene, a Kamurocho un ragazzo troppo cresciuto non si è rassegnato e ha messo su un circuito competitivo di Mini 4WD. È possibile raggiungerlo, vicino allo Yoshida Battling Center e partecipare ai tornei, per dare delle lezioni di controllo e stile ai dilettanti, con auto sempre più potenti. Già, perché non solo c'è la soddisfacente parte relativa al collezionismo, ma è possibile personalizzare anche il proprio bolide in tutti i modi: dalla livrea alle ruote; dalle sospensioni al motore. Persino gli alettoni per controllare la stabilità in curva. Magnifico. Per caso l'improvvisa vittoria contro degli imberbi ragazzini vi ha messo voglia di cantare a squarciagola? Non c'è altro posto che il Karaokekan per sfogarsi un po' con riadattamenti neomelodici giapponesi.

Kamurocho Lullaby

Il Karaoke è un'istituzione, in ogni parte dell'Asia. Non si contano i club dedicati a questo peculiare passatempo. Si organizzano persino incontri di lavoro, all'interno delle microscopiche salette in cui uomini d'affari sudati e ubriachi starnazzano a squarciagola.

Nel nostro amato quartiere non poteva mancare e, dunque, eccoci qui a tenere il tempo con il tamburino o con le mani, cercando ovviamente di non stonare. Il locale propone un'ampia selezione di brani dal ritmo drammaticamente orientale, ma non temete: basta davvero poco per cadere in un trip dal quale è praticamente impossibile uscirne. Se chiudiamo gli occhi per un momento ci par di sentire ancora quel determinato motivetto, risentito centinaia di volte, unito al button mashing sfrenato per andare a tempo di musica. O, almeno, provandoci. In poche parole? Pura droga.

Le Hostess, ovvero come spendere bene i propri soldi

Conoscendo i maschietti, il modo migliore per spendere un transatlantico di Yen è quello di frequentare gli Hostess Club, in cui piacenti signorine sono lì giustapposta per spillarvi quattrini ridendo, titillandosi i capelli e ammiccando con fare professionale alle vostre battutine. Intendiamoci, c'è anche spazio per la passione amorosa, ma è meglio restare distaccati e fingere disinteresse. Almeno, nella vita reale fare i preziosi e tirarsela un po', sul lungo periodo paga. Di solito.

Qui siete voi a dover pagare profumatamente tra alcool, regali e conversazioni frivole. Ad ogni modo, a Kamurocho possiamo godere di due Club in cui passare del tempo spensierato in compagnia di gentili donzelle la cui pelle liscia viene succintamente velata da vestiti che lasciano correre la fantasia: il Jewel (un nome, una garanzia) e lo SHINE. Vi affezionerete immediatamente alla bella Yui e alla conturbante Rina e, se sarete fortunati, facendo evolvere i rapporti sino al grado S (fidatevi, ci vorranno delle ore per corteggiare le due belle) riceverete una graditissima sorpresa. Provare per credere.

Fatevi travolgere dalle Lady Bugs!

Se c'è una cosa che proprio non manca alle vulcaniche menti del Sol Levante è la fantasia. Ma andiamo con ordine: SEGA può contare su due Arcade Center a Kamurocho. Qui potrete gettare al vento quintali di monetine negli UFO Catcher, maledette trappole mangia soldi, oppure entrare nel giro del MesuKing. Vi starete chiedendo cosa diamine possa essere. MesuKing sembra essere la moda del momento, a Kamurocho. Tutti ne vanno pazzi: all'apparenza è un card game basato su scontri tra formose signorine travestite da insetti. Sì, avete letto bene, le lottatrici dovrebbero rappresentare le regine degli artropodi, in guerra per contendersi il controllo della foresta.

Per entrare nel giro e partecipare ai tornei è necessario cercare e collezionare le carte sparse per tutto il quartiere, imbastire un deck contenente una regina e le tre carte relative alle abilità. Queste permettono di modificare la forza della donzella e fornirgli altri tipi di bonus e moveset più potenti. Lo scontro, comunque abbastanza spettacolare, avviene attraverso il canonico sistema della morra cinese, ovvero comparando - al momento giusto - i punti di forza e le debolezze delle lottatrici. Potrà sembrare semplicistico, visto così, ma questo fighting game riuscirà letteralmente a rubarvi delle ore. Allora, cosa aspettate a diventare i campioni di MesuKing?



Il tempo a nostra disposizione si è concluso. L'alba, oramai, ha fatto capolino tra gli stretti vicoli del quartiere che, per un'intensa notte, vi ha trascinati nel caldo e accogliente abbraccio del vizio più sfrenato, in barba ai problemi e alle responsabilità che vi attendono lungo il cammino. Speriamo che vi siate divertiti e, soprattutto, che vi siano rimasti degli Yen in tasca, perché Kamurocho non dorme mai.