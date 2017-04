(dis)Comfort Zone: Outlast 2 con Francesco, Morlu e Todd stasera alle 21:00

sta per arrivare nei negozi, in attesa di poter mettere le mani sul gioco abbiamo deciso di intrattenervi con una live speciale, in programma questa sera alle 21:00! Morlu, Todd e Francesco giocheranno in diretta connell'episodio pilota della nuova

Dopo esserci cimentato nella (dis)Comfort Zone di Outlast, Francesco Fossetti sarà nuovamente alle prese con un gioco horror, questa volta accompagnato da Morlu e Todd, guest star d'eccezione per l'episodio pilota della serie. Seguiteci perchè ne vedrete delle belle...

L'appuntamento con l'episodio pilota della (dis)Comfort Zone dedicata ad Outlast 2 è previsto per lunedì 24 aprile alle 21:00, come di consueto sul nostro canale Twitch. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere neanche un secondo della trasmissione, iscrivendovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni live. La registrazione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione durante le diretta.