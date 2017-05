(dis)Comfort Zone Outlast 2: Episodio 2 in diretta questa sera alle 21:00

Dopo latrasmessa la scorsa settimana, questa sera vi proponiamo un nuovo appuntamento con la (dis)Comfort Zone dedicata ad, in diretta lunedì 29 maggio alle 21:00 su Twitch e YouTube.

Dopo esserci cimentato nella (dis)Comfort Zone di Outlast, Francesco Fossetti proverà a portare a termine anche il sequel del gioco. Seguiteci perchè ne vedrete delle belle... siete pronti per una nuova dose di disagio?

Il secondo episodio della (dis)Comfort Zone dedicata ad Outlast 2 andrà in onda lunedì 29 maggio alle 21:00, come di consueto su YouTube e sul nostro canale Twitch. In apertura trovate la playlist con tutti i video della serie realizzati fino ad ora. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere neanche un secondo della trasmissione, iscrivendovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni live. La registrazione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione durante le diretta. Vi aspettiamo!