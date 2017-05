(dis)Comfort Zone Outlast 2: il primo episodio in onda il 24 maggio alle 21:00

Dopotrasmesso a fine aprile, prenderà ufficialmente il via questa settimana la (dis)Comfort Zone dedicata ad. Appuntamento previsto per mercoledì 24 maggio alle 21:00 su Twitch e YouTube.

L'appuntamento con il primo episodio ufficiale della (dis)Comfort Zone dedicata ad Outlast 2 è previsto per mercoledì 24 maggio alle 21:00, come di consueto su YouTube e sul nostro canale Twitch. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere neanche un secondo della trasmissione, iscrivendovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni live. La registrazione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione durante le diretta. Vi aspettiamo!