(dis)comfort Zone: Outlast, il secondo episodio in onda stasera alle 21:00

Nuovo anno... e nuovaUno degli appuntamenti più amati dalla community di Everyeye.it torna con una serie incentrata su, giocato per l'occasione da Francesco Fossetti.

Dopo Alien Isolation, Francesco dovrà cimentarsi nuovamente con uno di quei titoli che non incontra i suoi gusti e con il quale non ha una grande familiarità... Outlast, uno dei survival horror più spaventosi degli ultimi anni. Nonostante non sia un titolo recentissimo, abbiamo scelto di cimentarci con Outlast in vista dell'uscita del sequel, Outlast 2, in uscita nel corso del 2017.

Il secondo appuntamento con la nuova edizione di (dis)Comfort Zone è previsto per martedì 10 gennaio 2017 alle 21:00, come di consueto sul canale Twitch di Everyeye, vi invitiamo a iscrivervi per non perdere neanche un secondo della trasmissione, iscrivendovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni live. La registrazione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione durante le diretta. A questo indirizzo trovate invece la replica della prima puntata trasmessa il 3 gennaio.