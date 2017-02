(dis)Comfort Zone: Outlast Whistleblower (EP 5) in diretta stasera alle 21:00

Nuovo appuntamento con la! Dopo aver portato a termine Francesco Fossetti si cimenterà ora con la seconda parte di, lo spaventoso DLC del gioco. Siete pronti per una nuova dose di terrore?

L'appuntamento con la nuova puntata della (dis)Comfort Zone dedicata ad Outlast: Whistleblower è prevista per stasera (mercoledì 15 febbraio) alle 21:00, come di consueto sul canale Twitch di Everyeye: vi consigliamo di registrarvi per non perdere neanche un minuto della trasmissione, l'iscrizione inoltre è necessaria per interagire in diretta con la redazione e la community.

Di seguito, invece le repliche della (dis)Comfort Zone di Outlast, divisa in tre episodi:

Seguiteci sul nostro canale per tutti gli aggiornamenti sulla programmazione di Everyeye Live e per non perdere le prossime (dis)Comfort Zone!