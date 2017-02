(dis)Comfort Zone: Outlast Whistleblower in diretta su Twitch stasera alle 21:00

Torna l'appuntamento con la! Dopo aver portato a termine Francesco Fossetti si cimenterà ora con, lo spaventoso DLC del gioco. Siete pronti per una nuova dose di terrore in diretta?

L'appuntamento con la (dis)Comfort Zone dedicata ad Outlast: Whistleblower è previsto per giovedì 9 febbraio alle 21:00, come di consueto sul canale Twitch di Everyeye: vi consigliamo di registrarvi per non perdere neanche un minuto della trasmissione, l'iscrizione inoltre è necessaria per interagire in diretta con la redazione e la community.

Di seguito, invece le repliche della (dis)Comfort Zone di Outlast, divisa in tre episodi:

Vi ricordiamo che il livestream di Outlast: Whistleblower andrà in onda questa sera alle ore 21:00, non mancate!