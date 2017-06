(dis)Comfort Zone, Q&A e conferenze E3 2017 tra le dirette della settimana

Torna anche questa settimana il consueto appuntamento con le dirette targate Everyeye Live: una settimana decisamente particolare, che segna l'inizio dell'. A partire da giovedì saremo in onda con unquotidiano in diretta da Los Angeles mentre da sabato 10 commenteremo live tutte ledella fiera.

Di seguito, la programmazione della settimana che va da 5 all'11 giugno 2017. Il calendario è in continuo aggiornamento, per tutte le novità potete visitare il nostro canale Twitch.

Lunedì 5 Giugno 2017

Ore 16:00 - Eternal Backlog (Life is Strange Episodio 2)

Ore 21:00 - (dis)Comfort Zone: Outlast 2 (EP3)

Martedì 6 Giugno 2017

Ore 16:00 - Q&A: Domande e Risposte

Mercoledì 7 Giugno 2017

Ore 16:00 - Friday The 13th The Game

Venerdì 8 Giugno 2017

Ore 17:00 - Q&A E3 2017 in diretta da Los Angeles

Sabato 10 Giugno 2017

Ore 17:00 - Q&A E3 2017 in diretta da Los Angeles

Ore 21:00 - E3 2017: Conferenza EA commentata in italiano

Domenica 11 Giugno 2017

Ore 17:00 - Q&A E3 2017 in diretta da Los Angeles

Ore 23:00 - E3 2017: Conferenza Microsoft commentata in italiano

