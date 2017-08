ha annunciato chesarà disponibile in Europa dal 3 novembre 2017 su PlayStation4 (in formato retail e digitale) e su PC, distribuito via Steam.

.hack//G.U. Last Recode include le versioni rimasterizzate di .hack//G.U. Vol.1//Rebirth, Vol.2//Reminisce, Vol.3//Redemption e il nuovo .hack//G.U. Vol. 4//Reconnection, quarto capitolo della saga RPG sviluppata da CyberConnect2. I titoli presenteranno un comparto tecnico migliorato rispetto alle versioni originali, con correzioni di bug e testi parzialmente riscritti, non sono previsti invece nuovi contenuti.