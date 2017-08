.hack//G.U. Last Recode: Bandai Namco svela nuovi dettagli sul gioco

ha rilasciato nuovi dettagli su, la raccolta diche includein alta risoluzione a 1080p per 60 fps. Il gioco uscirà nel corso dell'anno su Playstation 4 e PC.

Le novità riguardano soprattutto uno dei nuovi contenuti, un inedito quarto episodio che illustra gli eventi avvenuti un anno e tre mesi dopo .hack//G.U. Vol. 3//Redemption. Haseo ha lasciato il The World R:2 (il capitolo MMORPG in cui si svolgono i titoli della serie .hack//G.U.) dopo gli eventi di .hack//G.U. Vol.3//Redemption, ma ha ricevuto un’e-mail misteriosa con alcune informazioni sulla presunta posizione del suo amico Ovan, che si pensava fosse scomparso. Con l’annuncio che The World R:2 sarà disattivato il 31 dicembre 2018, ancora una volta, Haseo deve accedere al gioco e salvare il suo amico prima dello scadere del tempo. Nell’avventura, sarà anche svelata la quinta forma di Haseo, con un nuovo Job Extend, oltre a nuovi personaggi, e saranno inclusi anche nuovi dungeon.

.hack//G.U. Last Recode sarà disponibile nel corso dell’anno sia in versione retail che digitale per PlayStation 4 e solo in versione digitale per PC tramite Steam.