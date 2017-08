.hack//G.U. Last Recode: nuovi screenshot in HD per il Volume 4

Dopo il reveal pubblicato recentemente sul magazine Famitsu,ha condiviso diversi screenshot per. Le immagini in alta definizione forniscono un primo sguardo al nuovo quarto capitolo che si aggiungerà alla trilogia originale.

Nella galleria che trovate in allegato alla notizia potete vedere il nuovo personaggio Kusabira, la gigantesca colonna di ghiaccio al centro della Q’ha Holme Cavern e la quinta evoluzione di Haseo. Al momento non è ancora stata annunciata una data ufficiale per l'uscita in occidente, ma è stato confermato che .hack//G.U. Last Recode sarà disponibile nel corso di quest'anno su PlayStation 4 e PC via Steam. Il titolo verrà pubblicato in Giappone sulle medesime piattaforme il primo novembre.