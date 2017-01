1-2-Switch includerà almeno 20 minigiochi?

Durante la presentazione della sua nuova console,ha annunciato il party game, mostrando sei minigiochi. Secondo alcune speculazioni però le attività incluse nel gioco sarebbero in reltà almeno 20, con alcune fonti che parlano di 24 minigiochi diversi.

Fino a questo momento, Nintendo ha mostrato i minigiochi Ball Count, Samurai Training, Copy Dance, Eating Contest, Quick Draw, Milk e Table Tennis ma alcuni utenti di NeoGAF hanno scoperto altri nomi come Safe Crack, Soda Shake, Runway e Air Guitar analizzando il codice sorgente del sito ufficiale el gioco. In totale i passatempi inclusi dovrebbero essere 24, anche se altre fonti parlano di "almeno 20 minigiochi", senza rivelare dettagli precisi in merito. 1-2-Switch sarà disponibile in Europa dal 3 marzo, in contemporanea con la nuova console Nintendo.