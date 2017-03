Nintendo si cimenterà in una vera gara di mungitura

Incredibile ma vero,si cimenterà in una gara di mungitura nella vita reale. La sfida è stata lanciata dalla Billings Farm & Museum, un museo rurale del Vermont, che ha "accusato" ironicamente l'azienda di Kyoto di aver incluso in 1 2 Switch un mini-gioco che semplifica estremamente questa attività.

Per il momento non sappiamo quando si terrà questo imperdibile evento, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti. A fondo news trovate un'immagine con la lettera di sfida, mentre fra i commenti potete leggere l'accesso botta e risposta fra Nintendo e gli organizzatori della competizione. Come si concluderà la vicenda? Siamo tutti con il fiato sospeso.