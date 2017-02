1-2-Switch: vediamo il minigioco della cassaforte

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per, mostrando "Safe Cracker" - il minigame in cui bisogna scassinare una cassaforte più in fretta degli avversari. Il video è stato riportato in calce alla notizia.

Come potete vedere nel trailer proposto in basso, il minigame consiste nel ruotare il Joycon in corrispondenza del segnale arancione, con l'obiettivo di scassinare la cassaforte il più rapidamente possibile. Ricordiamo che 1-2-Switch includerà una raccolta di 28 minigiochi, tra cui segnaliamo il Ping Pong, il duello Western, l'allenamento Samurai e il Safe Cracker che vi abbiamo appena presentato. L'uscita del titolo è prevista per il 3 Marzo su Nintendo Switch insieme al lancio della nuova console.