1.8 milioni di copie vendute per Friday the 13th: The Game

In una recente intervista ai microfoni di, Wes Keltner diha annunciato cheè riuscito a piazzare ben 1.8 milioni di copie dal lancio, avvenuto lo scorso 26 maggio.

Nonostante non abbia convinto la critica, il gioco si è dimostrato molto popolare su Twitch e Youtube fra il pubblico europeo e americano, riuscendo a posizionarsi fra le prima posizioni delle classifiche di vendita. Keltner ha affermato che il lancio di questo titolo è stato un evento molto formativo per il team, che ha dovuto gestire per la prima volta un progetto di questa portata nonostante il numero ridotto di impiegati e la poca esperienza. La software house è ora al lavoro sulla stabilità del gioco e sulla risoluzione dei bug, ma una parte della squadra si sta anche occupando di nuovi contenuti come mappe, personaggi ed easter eggs. Ricordiamo, infine, che l'edizione fisica di Friday the 13th: The Game debutterà, non a caso, venerdì 13 ottobre.