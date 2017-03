Lo studio indipendenteha annunciato chesarà disponibile su Steam a partire dal 16 marzo. La versione per PC includerà anche alcune caratteristiche extra non presenti nell'edizione per PlayStation 4.

In particolare, il team ha aggiunto il supporto per i controlli con mouse e tastiera, un miglior bilanciamento dell'IA e infine una serie di update grafici e tecnici. Aggiunto anche il supporto per la lingua cinese e la nuova modalità "Retro" con grafica a 32-bit, ottenibile impostando tutti i valori delle impostazioni grafiche al minimo.

Da segnalare come anche la versione per PlayStation 4 sarà aggiornata nel corso della primavera con le migliorie al bilanciamento e la correzione di vari bug.