12 minuti di gameplay e nuovo diario di sviluppo per Hunt Showdown di Crytek

, il nuovo FPS multiplayer di, a breve sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato, così gli sviluppatori hanno pubblicato tramite IGN un diario di sviluppo per parlare di quest scelta, che trovate presso questo indirizzo

Il portale videoludico ha inoltre condiviso su Youtube un video gameplay della durata di circa 12 minuti, (che potete osservare qui) in cui ci vengono mostrate alcune delle ambientazioni, delle armi e delle meccaniche che caratterizzeranno la produzione. Ricordiamo ai lettori che Hunt: Showdown è in sviluppo esclusivamente su PC, tuttavia i developer hanno affermato che in futuro potrebbe arrivare anche su altre piattaforme. Per essere sempre aggiornati sul nuovo progetto di Crytek, vi consigliamo di seguire la scheda a esso dedicata.