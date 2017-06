ha annunciato la localizzazione occidentale di, nuovo titolo sviluppato dal teame svelato inizialmente alla conferenza Sony pre Tokyo Game Show 2015. Dopo oltre due anni di sviluppo, i lavori sono quasi terminati e il gioco si appresta a vedere la luce.

13 Sentinels Aegis Rim è stato inizialmente annunciato per PlayStation 4 e Vita, il sito ufficiale del gioco non fa però menzione specifica di alcuna piattaforma e i simboli PlayStation 4 e PS Vita sono stati rimossi nelle scorse ore. Non è chiaro se Atlus stia quindi pensando a ulteriori porting o se magari la versione portatile non arriverà in Occidente, probabilmente ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles.