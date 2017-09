13 Sentinels Aegis Rim: mostrato un nuovo trailer al TGS 2017

In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha pubblicato un nuovo trailer di, gioco di ruolo in arrivo sunel corso del 2018. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il trailer mostra diverse sequenze di gameplay in cui è possibile osservare l'esplorazione degli ambienti e l'interazione con gli altri personaggi della storia. Lo scorso giugno, inoltre, Atlus USA ha confermato che si occuperà della localizzazione occidentale del gioco, ma al momento non è stato diffuso nessun dettaglio sulla data di uscita precisa.

Ricordiamo inoltre che durante il Tokyo Game Show 2017 è stato confermato anche l'arrivo di Dragon's Crown Pro su PS4 e PS Vita.