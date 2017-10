16 minuti di gameplay dalla demo di Kirby Battle Royale

Nella giornata di oggi è stato caricato sul canale Youtubeun video gameplay della durata di circa 16 minuti dedicato a, nel quale possiamo osservare parte della demo pubblicata poco fa sull'eShop di Nintendo 3DS.

Trovate il filmato in questione in apertura di notizia. La suddetta demo offre ai giocatori la possibilità di provare tre modalità di battaglia sulle dieci disponibili nel gioco completo. Segnaliamo che i progressi compiuti saranno poi trasferiti al momento dell’acquisto del titolo vero e proprio. Cosa ne pensate? Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Kirby Battle Royale sarà lanciato in Europa il 3 novembre esclusivamente su Nintendo 3DS.