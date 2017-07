Durante l'Animation-Comic-Game in corso ad Hong Kong è stato mostrato un nuovo video gameplay di: il filmato mostra 16 minuti di gioco concentrandosi in particolare sugli stili di combattimento e sulle modalità.

Naruto to Boruto Shinobi Striker è atteso per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, nessuna notizia riguardo un possibile porting per Nintendo Switch. Recentemente gli sviluppatori hanno annunciato due nuovi personaggi per il roster del gioco, ovvero Hinata e Rock Lee.