Nella giornata di oggiha pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale un video gameplay di. Nel filmato, che potete osservare seguendo questo link , il Game Director Ash Ismail ci mostra una missione secondaria inedita illustrandoci le feature di gameplay introdotte in questo nuovo episodio.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Assassin's Creed Origins sarà disponibile a partire dal prossimo 27 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC Windows. A detta della software house francese, quest'ultima versione non verrà trascurata, l'obiettivo è infatti offrire ai fan un titolo curato in ogni dettaglio. Cosa ne pensate del nuovo capitolo della saga?