1942, Ghosts‘n Goblins e Ghouls‘n Ghosts sono in arrivo su smartphone

Buone notizie per i nostalgici:ha annunciato di voler portare, esu dispositivi iOS e Android. I quattro classici saranno lanciati su smartphone "entro pochi mesi".

Ogni titolo "rimarrà fedele all'originale", ma permetterà di giocare in modalità che "sfruttano al massimo" lo schermo touch. Alcuni di questi, inoltre, presenteranno specifiche opzioni di gameplay aggiuntive con cui personalizzare la propria esperienza, come l'auto-fire e la possibilità di riconfigurare i comandi. I giocatori, inoltre, potranno competere con i propri amici e con gli utenti di tutto il mondo grazie all'implementazione delle classifiche mondiali. Per il momento Capcom non ha condiviso ulteriori dettagli, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti.