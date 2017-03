1942 Mobile è adesso disponibile su dispositivi iOS e Android

è adesso disponibile per l'acquisto su smartphone via App Store e Google Play al prezzo di 1,19 euro. Questa nuova versione del titolo uscito originariamente nel lontano 1984 nelle sale giochi di tutto il mondo include due livelli di difficoltà (classico e casual) e il supporto alle classifiche mondiali e agli achievements.

1942 è solo il primo dei quattro classici arcade che faranno il loro ritorno sulle scene. Nei giorni scorsi Capcom ha infatti dichiarato ufficialmente di voler portare sui dispositivi mobile anche Ghosts'N Goblins, Ghouls'N Ghosts e Wolf of the Battlefield: Commando, tuttavia per il momento le date di uscita degli altri tre giochi restano ignote.