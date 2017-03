2 video gameplay per Dark Souls 3: The Ringed City

Ancheè presente al PAX East di Boston e ha colto l'occasione per condividere alcuni spezzoni di gameplay di, il secondo e ultimo DLC diche chiuderà il cerchio dell'acclamata saga creata da Hidetaka Miyazaki.

I due filmati, pubblicati sulle pagine di Dualshockers, ci mostrano come siano distorte le leggi di gravità nella Città degli Anelli, fattore che concede al giocatore la possibilità di cadere da grandi altezze senza subire danni, come possiamo vedere al minuto 3:39 del primo video. Il secondo, invece, ci propone una boss battle 1vs2, come nella migliore tradizione "darksouliana". The Ringed City sarà disponibile a partire dal 28 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente Famitsu ha rivelato interessanti dettagli sula trama e sulla lore del DLC.