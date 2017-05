20 minuti di gameplay per Ultra Street Fighter II The Final Challengers

Il canale YouTube V Jump ha di recente pubblicato un nuovo video con cui ci propone circa 20 minuti di gameplay tratti da, riedizione del celebre picchiaduro di Capcom in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 26 maggio.

Il roster di Ultra Street Fighter II The Final Challengers includerà i nuovi personaggi Evil Ryu e Violent Ken (a cui saranno dedicati due finali personalizzati come per gli altri lottatori), e introdurrà tutta una serie di nuove meccaniche e nuove feature che concorreranno ad arricchire il pacchetto dei contenuti di gioco.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in cima alla notizia, ricordiamo che Ultra Street Fighter II The Final Challengers arriverà su Nintendo Switch il 26 maggio al prezzo di 39,99 euro.