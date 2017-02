2Dark arriva a marzo su PC e console, annunciata la Collector's Edition

e lo studiosvelano la data di uscita di 2Dark, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 17 marzo. Nuovo titolo di Frédérick Raynal (),è un gioco che mescola sapientemente esplorazione e investigazione, orrori di vario tipo ed elementi tipicamente stealth.

Impersonerete Smith, un ex poliziotto che dedicherà tutte le sue forze per ritrovare i due figli rapiti. Siate audaci e astuti durante la ricerca che vi porterà nella tana di assassini psicopatici, utilizzare il buio e l’ombra a vostro vantaggio e, soprattutto, salvate i bambini.

Una Collector's Edition sarà disponibile il giorno del lancio in alcuni punti vendita selezionati e includerà:

Una versione esclusiva su disco di 2Dark

Colonna sonora originale eseguita da un’orchestra sinfonica e rimasterizzata su CD con 21 tracce

Custodia Steelbook a colori

L’Artbook The Art of 2Dark, contenente più di 100 illustrazioni e un dietro le quinte con dettagli non censurati (solo PS4 e PC)

La versione digitale di 2Dark sarà disponibile su PlayStation Store, Xbox Live e su PC (via Steam). L’edizione Premium su Steam, oltre a consentire il download del videogame, includerà le versioni scaricabili dell’Artbook, The Art of 2Dark e della colonna sonora originale del gioco.