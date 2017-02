2Dark: primo video diario degli sviluppatori

Lo sviluppatore di 2Dark ha pubblicato il primo videodiario per la sua avventura stealth/horror prevista su PC, Xbox One e PlayStation 4 il prossimo 10 marzo. Il Creative Director Frédérick Raynal, creatore della serie Alone in the Dark e pioniere del survival horror, ci parla del processo creativo del titolo.

2Dark punta a distinguersi dai titoli survival horror con un gameplay imprevedibile, originale, e che non accompagni il giocatore per mano fino alla fine. Nel gioco non basterà sopravvivere, ma sarà necessario infatti salvare la vita di alcuni ragazzini. Il video diario ci porta all’interno dello studio francese per scoprire il processo che ha trasformato il concept in gioco.

2Dark sarà disponibile il 10 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4.