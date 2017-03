2Dark: pubblicato il trailer di lancio del nuovo gioco di Frédérick Raynal

sono lieti di presentare il trailer di lancio di. Il videogame sarà disponibile per il download a partire dalla giornata di oggi nelle versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre la Collector’s Edition per PlayStation 4 sarà in vendita dal 17 marzo nei negozi

In 2Dark il pericolo si annida ovunque, ogni ombra nasconde una minaccia e le vostre indagini solleveranno pian piano il telo insanguinato che nasconde un mostruoso incubo. Fatevi strada furtivamente nelle tane di serial killer psicopatici, che livello dopo livello diventano sempre più intricate e perverse, non lasciate nulla al caso, esplorate i limiti della follia e dell’orrore, esaminando con attenzione ogni angolo buio per cercare di salvare tutti i bambini.

2Dark è il nuovo capolavoro da Frédérick Raynal, creatore di Alone in the Dark e pioniere del genere survival-horror. Caratterizzato da un livello di difficoltà molto elevato, 2Dark è un videogame action/stealth che richiede nervi d’acciaio e una concentrazione infinita per padroneggiare le complessità di ogni livello. Mantenete sempre alta la soglia d’attenzione per superare trappole infernali e sopravvivere ai temibili serial killer. E, soprattutto, salvate i bambini.

La Collector’s Edition di 2Dark per PlayStation 4 sarà in vendita dal 17 marzo al prezzo di 39,99 €.

La versione digitale sarà disponibile dalla giornata di oggi al prezzo di 29,99 € per PlayStation 4 e Xbox One e al prezzo di 24,99 € per PC.