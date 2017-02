2Dark si mostra in un nuovo gameplay trailer

e lo studiohanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di, disponibile dal prossimo 17 Marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In questo videoclip, che vi porta all’interno di luoghi inquietanti e sinistri, vedrete l’ex detective Smith rischiare la propria vita per aiutare i bambini rapiti, affrontando le trappole mortali create da una serie di spietati psicopatici. Che si tratti del clown Antonio Petronelli o del Dr. Ernest Miguele, ogni serial killer vi riserverà molteplici (orribili) sorprese e tante ore a base di scontri feroci.

Nuovo capolavoro videoludico di Frédérick Raynal, creatore di Alone in the Dark e pioniere del genere survival horror, 2Dark è un gioco di avventura stealth che metterà a dura prova la vostra abilità deduttiva. La difficoltà elevatissima costringe infatti i giocatori a padroneggiare le meccaniche di ogni singolo livello prima di riuscire a salvare i bambini. Siate audaci e astuti nella vostra ricerca, usate le ombre a vostro vantaggio e, soprattutto, salvate i bambini! 2Dark sarà disponibile da domani in pre-ordine su PlayStation Store e su Xbox Store.