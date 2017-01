2Dark si mostra nel primo Story Trailer

hanno pubblicato il primo trailer dedicato alla trama di: don una lunga serie di rapimenti di bambini, l’oscurità si sta propagando tra le strade della cittadina di Gloomywood come una vera e propria maledizione...

E così, dopo aver vissuto sulla propria pelle l’assassinio della moglie e la sparizione dei figli, l’ex detective Smith decide di scendere in campo in prima persona per ottenere giustizia e scrivere la parola fine su questa follia. Nato dal genio di Frédérick Raynal, sviluppatore di Alone in the Dark e pioniere del fortunato genere survival horror, 2Dark è un difficile percorso nel cuore delle tenebre che richiede scelte coraggiose e abilità nel nascondersi, presto disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.