Nel corso dell'incontro con gli investitori di oggi, dopo aver parlato del rinvio diha condiviso le prime informazioni su, il prossimo capitolo della serie sportiva dedicata alla federazione di Vice McMahon.

In questa occasione, 2K Sports ha confermato che il gioco sarà lanciato nel corso del prossimo autunno. Al momento la software house non ha condiviso informazioni né su contenuti né sulle piattaforme di riferimento, dunque non sappiamo se il titolo arriverà, come il suo predecessore, anche su Xbox 360 e Playstation 3 o se abbandonerà le console old-gen. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Take Two e 2K.