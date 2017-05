2K Games pubblicherà un gioco di un grande franchise nell'anno fiscale 2019

ha svelato durante l'ultima riunione con gli azionisti parte dei piani per il prossimo anno fiscale, ovvero del periodo compreso tra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019.

In questo lasso di tempo, la compagnia pubblicherà come di consueto i nuovi episodi di serie come WWE 2K e NBA 2K, inoltre verranno lanciati anche Red Dead Redemption 2 (atteso per la primavera del 2018) e il nuovo episodio di uno dei franchise più popolari di 2K Games.

Purtroppo non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito, potrebbe trattarsi di un nuovo episodio della serie Borderlands o magari di un nuovo BioShock, senza dimenticare l'ipotesi Civilization. Restiamo in attesa di saperne di più su questo progetto non ancora annunciato.