sta organizzando diversi eventi dedicati aal fine di promuovere il titolo in vista del lancio fra pochi mesi, e quest'oggi ha tenuto una sessione di gameplay di oltre trenta minuti in occasione deldi Taipei.

Trovate il filmato dell'evento (pubblicato poco fa da Dualshockers) in apertura di notizia. Una buona occasione per dare un'occhiata alle meccaniche di questo particolare party game che fonde gli universi dei due celebri franchise. Itadaki Street: Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary sarà disponibile in Giappone a partire dal 19 ottobre su Playstation 4 e PS Vita. Ancora nessuna novità riguardo un eventuale lancio in Occidente.