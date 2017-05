Brian Jarrard, community manager presso, ha annunciato qualche ora fa sulle pagine di Reddit che purtropponon sarà presente all'E3 di Los Angeles, in programma dal 13 al 15 giugno 2017.

"Indosserò i panni del Distruttore di Sogni per un minuto in nome delle aspettative realistiche: abbiamo già detto che avremo qualcosina da mostrare all'E3, ma non è legato al prossimo capitolo principale del franchise", queste le parole di Jarrard. Ricordiamo che al momento sappiamo ben poco di Halo 6: 343 Industries ha confermato che sarà più incentrato sulle vicende di Master Chief, arriverà anche su PC e supporterà lo split screen.