343 Industries: i giocatori di Halo 5 volevano un maggior focus su Master Chief

Kiki Wolfkill e Frank O'Connor disono stati recentemente intervistati da GamesTM in occasione del decimo anniversario della fondazione dello studio. In questa occasione, lo Studio Head e il Direttore del team hanno parlato anche die in particolare della campagna single player del gioco.

Di seguito, le parole di Wolfkill e O'Connor, riportate da WCCFTech: "Con Halo 5 Guardians abbiamo capito chiaramente che i fan volevano un maggior focus sul personaggio di Master Chief. I giocatori hanno amato il Blue Team ed hanno apprezzato Osiris ma semplicemente, volevano Master Chief. Da creativi, tendiamo a considerare Chief un traghettatore e non necessariamente il personaggio principale di questo universo, ma la nostra visione non è stata sempre condivisa dalla community."

I feedback ricevuti influenzeranno probabilmente anche i prossimi episodi della serie, come rivelato da Frank O'Connor: "Invece di introdurre nuovi personaggi, abbiamo deciso di espandere il nostro focus e di concentrarci sulla creazione di un mondo più realistico e coinvolgente, che possa aiutare i giocatori a immedesimarsi maggiormente nei panni di Master Chief, poprio come desiderano."

Halo 5 Guardians è stato lanciato nel 2015 su Xbox One, il supporto da parte di 343 Industries non è ancora terminato e nei prossimi mesi lo studio pubblicherà nuovi contenuti per il gioco.