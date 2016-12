343 Industries al lavoro su un nuovo titolo della serie Halo?

Durante i festeggiamenti per il quindicesimo anniversario del franchise, 343 Industries pare aver dato alcuni indizi su un nuovo progetto riguardante Halo. In un post sul blog della compagnia, si legge che il direttore creativo Tim Longo ha tenuto una presentazione con informazioni segrete relative al futuro del franchise Halo.

Halo 5: Guardians e Halo Wars 2 non saranno sicuramente gli ultimi titoli della saga; resta comunque da capire se questi progetti futuri facciano riferimento alla serie principale o a titoli spin-off come Spartan Assault e Halo Wars. Coloro che hanno assistito alla presentazione, assicurano che gli argomenti discussi sono a dir poco esaltanti. Dal momento che Halo 5 ha iniziato un nuovo corso narrativo, è possibile che dopo Halo Wars 2 il team si concentri su Halo 6: titolo che 343 ha precedentemente confermato essere in fase di progettazione.

Il post pubblicato su Halo Waypoint, riporta inoltre la lista completa degli obbiettivi di Halo Wars: Definitive Edition, versione rivista e corretta del primo Halo Wars in arrivo su Xbox One e Windows 10 il 21 Febbraio 2017. Fino a conferma o smentita ufficiale, vi invitiamo a considerare quanto riportato come rumor.