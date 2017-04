343 Industries smentisce: Halo 3 non arriverà su PC

Nelle scorse settimane, durante l'evento di presentazione delle CPU R5, sembrava cheavesse svelato l'arrivo disu PC. A spegnere ogni tipo di speranza, sono però arrivate le parole di Brian Jarrard, community manager di

"Sono stato qui per 6 mesi ormai e non mi è giunta una singola voce sull'arrivo di Halo 3 su Steam o la realizzazione di Halo 3 Anniversary", le dichiarazioni di Jarrard. "Infatti, è stato già smentito diverse volte. Spiacente, ma non ci sono piani né alcun tipo di lavorazione in corso per far sì che accada (anche se, personalmente, non posso negare che sarebbe bello)".

Smentiti, di conseguenza, anche i rumor che suggerivano un annuncio all'E3 2017 da parte di Microsoft riguardo all'arrivo di Halo 3 su Xbox One e Project Scorpio, oltre che su PC.