41 nuovi wrestler confermati nel roster di WWE 2K18

Il lancio disi avvicina a grandi passi econtinua a presentarci i wrestler che comporranno il roster di questo nuovo capitolo della serie sportiva dedicata alla federazione di Vince McMahon.

Quest'oggi è stata pubblicata una nuova lista che include ben 41 atleti, ovvero Kevin Owens, Samoa Joe, Big Cass, Rusev, Finn Bálor, Chris Jericho, Rick Martel, Mick Foley, Ricky The Dragon Steamboat, Miss Jacqueline, Rikishi, Macho Man Randy Savage, Mr. Perfect, Lex Luger, Razor Ramon, Rick Rude, Vader, Ric Flair, Chad Gable, Alexa Bliss, Nia Jax, Tye Dillinger, Apollo Crews, Carmella, Dana Brooke, Neville, Shane Thorne, Akam, Rezar, Michael P.S. Hayes, Jimmy Garvin, Tommaso Ciampa, Cedric Alexander, Asuka, TJP, Roderick Strong, Johnny Gargano, Jason Jordan, Nick Miller, Dash Wilder e Scott Dawson. Questi lottatori vanno ad aggiungersi a quelli precedentemente annunciati (che potete consultare qui e qui). WWE 2K18 sarà disponibile su PS4 e Xbox One a partire dal 13 novembre, mentre arriverà su Switch in un secondo momento.