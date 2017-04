42 minuti di gameplay per Yooka-Laylee

A partire da domani i nostalgici dei platform 3D potranno finalmente mettere le mani su, l'erede spirituale disviluppato da, software house composta in larga parte da ex membri di. Nell'attesa, i colleghi dici propongono un nuovo video gameplay del gioco della durata di circa 42 minuti.

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, permette di farci un'idea di alcune delle ambientazioni, dei nemici e delle situazioni che incontreremo nel corso dell'avventura. Yooka-Laylee sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 da domani, mentre approderà su Nintendo Switch nel corso dei prossimi mesi. Per ulteriori dettagli e informazioni sul gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.