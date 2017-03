5 Minutes Rage: nuovo trailer del gioco, requisiti minimi e raccomandati su PC

La software house indipendente italianaha di recente pubblicato i requisiti PC di, il suo particolare titolo sportivo in arrivo su Steam.

Di seguito, trovate i requisiti minimi e raccomandati di 5 Minutes Rage:

Requisiti Minimi: Sistema Operativo: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8; Processore dual core da 2.0+ GHz; Memoria: 4 GB di RAM; Scheda video: GeForce 7300 GT o superiore; DirectX: Versione 11; Memoria: 1 GB di spazio disponibile.

Requisiti Raccomandati: Sistema Operativo: Windows 7 / 8; Processore: quad core da 2.4+ GHz; Memoria: 4 GB di RAM; Scheda video: GeForce 260 GTX o superiore; DirectX: Versione 11; Memoria: 1 GB di spazio disponibile.

In 5 Minutes Rage due squadre di "Junkrobot" si scontrano a suon di cannonate per mettere la palla nella porta avversaria. Il debutto del titolo è atteso su Steam, ma siamo ancora in attesa di una data di uscita ufficiale. In apertura trovate un trailer del gioco, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di 5 Minutes Rage.