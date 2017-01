505 Games annuncia Quarantine per PC

hanno oggi annunciato, il nuovo gioco strategico a turni che sarà disponibile in modalità Accesso Anticipato su Steam a partire dal 9 febbraio 2017.

Quarantine è un titolo single player affascinante e coinvolgente dove i giocatori dovranno fronteggiare molteplici epidemie e trovarne la cura. Sarai in grado di salvare l’umanità?

In Quarantine i giocatori dovranno impersonare il direttore della Pandemic Defense, un’agenzia di bio-sicurezza internazionale, e dovranno agire velocemente e con astuzia per combattere la diffusione dell’epidemia mortale. È comparso un nuovo patogeno e ogni singolo turno è prezioso, la nostra sopravvivenza è nelle mani dei giocatori. Forma un team di agenti specializzati e assegnagli missioni ad alto rischio in giro per il mondo. Analizza e scopri di più sulla malattia, sviluppa la tua tecnologia e metti in quarantena l’epidemia prima che infetti e uccida tutta l’umanità.

Caratteristiche principali

Grafica coinvolgente e ambientazione autentica. Ispirato dalle reali risposte della scienza moderna alle epidemie, ti troverai a compiere scelte difficili con una suspense che ti terrà sulle spine, in questa lotta disperata per salvare l'umanità.

Affronta 3 agenti patogeni letali: virus, batteri e prioni, ciascuno con comportamenti particolari ed effetti devastanti.

Recluta la tua squadra. Scegli tra dozzine di agenti con quattro specializzazioni: medicina, scienza, diplomazia e sicurezza. Schierali nelle missioni per affrontare le situazioni critiche che si presentano in tutto il mondo. Falli salire di livello e tienili in vita di fronte al pericolo crescente.

Allarga la portata della tua azione. Allestisci basi sul campo e raccogli fondi di importanza cruciale. Evita che nelle città si scateni il caos: da esse dipendono i mezzi di sostentamento della tua organizzazione e del mondo.

Malattie con IA subdola. Frena il nemico prima che possa contagiare nuovi luoghi e generare eventi catastrofici. Agisci velocemente prima che il contagio possa mutare ed evolversi superando le tue difese.

Fai progredire la tua tecnologia. Sblocca potenziamenti e nuove operazioni sul ramificato “albero della tecnologia”, per adattare la tua strategia e raffinare lo stile di gioco.

Usa il laboratorio. Raccogli campioni biologici dai luoghi chiave per ricercare i tratti della malattia generati casualmente. Usa i risultati per cambiare le sorti della battaglia contro l’epidemia e per trovarne la cura.

Altissima rigiocabilità. Aumenta la resistenza con facili sfide per affrontare il peggio che la natura ha da offrire. Tre livelli di difficoltà, quattro leader e luoghi da cui iniziare il gioco sempre differenti che renderà ogni partita diversa dalle altre.

Quarantine sarà disponibile su Steam in modalità accesso anticipato dal 9 febbraio al prezzo di €14.99. Gli utenti che acquisteranno Quarantine durante la prima settimana di disponibilità avranno uno sconto del 10% sul prezzo base.