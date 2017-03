505 Games vince il premio Best Indie Games Label agli MCV Awards 2017

ha annunciato che la propria controllata,, si è aggiudicata il titolo di Best Indie Games Label in occasione degli

Questo è il quarto MCV Award vinto da 505 Games dal 2006 ad oggi, il secondo nella categoria Best Indie Label (505 Games era già stata insignita di tale riconoscimento nel 2015) e rappresenta un traguardo importante di un viaggio lungo 11 anni che ha portato 505 Games a essere il publisher che è oggi: un’organizzazione globale solida e radicata nell’edizione di videogame per tutte le piattaforme di gioco con una particolare attenzione per titoli indipendenti dall’alto valore creativo e innovativo.

"Siamo orgogliosi di questo premio che riconosce, alla nostra strategia di publishing, una precisa identità". Ha commentato Raffaele Galante, Amministratore Delegato di Digital Bros. "Siamo sempre molto attenti al panorama indie e alle piccole gemme che può offrire alla comunità di videogiocatori. Titoli come Brothers, Terraria, ABZÛ, Virginia, Portal Knights, solo per citarne alcuni, sono esempi concreti della nostra continua ricerca di prodotti dall’elevato valore artistico, narrativo, creativo e d’innovazione".

Digital Bros rafforza così la propria posizione internazionale come sviluppatore, produttore e distributore di videogame, sempre più presente e riconosciuto a livello globale.