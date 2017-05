5pb annuncia Steins Gate Elite, Anonymous Code per Switch e Occultic Nine

hanno annunciato una serie di nuovi progetti durante l'eventoche si è tenuto ieri in Giappone. Di seguito, tutti i dettagli.

Il primo annuncio riguarda Steins Gate Elite, nuovo episodio della serie, ancora privo di una finestra di lancio. Anche le piattaforme di destinazione devono essere ancora svelate, maggiori dettagli arriveranno nel prossimo futuro. Inoltre, è stato confermato che Anonymous;Code arriverà anche su Nintendo Switch e non solo su PlayStation 4 e Vita come inizialmente comunicato.

Occultic;Nine uscirà invece il 28 settembre in Giappone nei formati PlayStation 4, PlayStation Vita e Xbox One. Infine, 5pb ha annunciato Robotics;Notes Dash e Chaos;Child per Android, confermando che tutti i titoli sviluppati da Chiyomaru Studio arriveranno in futuro anche su Steam.