7 minuti di gameplay per Horizon Zero Dawn

Manca ormai poco al lancio di, la nuova IP di, e continuano a emergere nel web diversi filmati inediti. Oggi vi proponiamo un nuovo video-gameplay non ufficiale che ci mostra varie sessioni di combattimento ed esplorazione.

Nel filmato che trovate alla fine di questa notizia, pubblicato sul canale Youtube "Game Clips and Tips", possiamo osservare alcune delle creature robotiche che affronteremo e qualche ambientazione che visiteremo nel corso dell'avventura. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn arriverà in Europa il primo marzo, esclusivamente su PlayStation 4. Gli utenti che effettueranno il preordine riceveranno in omaggio il portachiavi di Aloy in versione Sackgirl. A partire dal 20 febbraio, giorno in cui scadrà l'embargo, saranno pubblicate le prime recensioni.